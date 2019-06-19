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19.06.2019
Военно-промышленный курьер

Поставки Бе-200 в США начнутся в 2021 году

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия планирует начать поставки в США самолетов-амфибий Бе-200 в 2021 году, сообщил журналистам гендиректор компании-разработчика ТАНТК им. Бериева Юрий Грудинин.

"С американской компанией мы договорились, у нас подписан документ, что поставки начнутся через 15 месяцев с момента начала финансирования. Я думаю, что по финансированию мы в сентябре все вопросы закроем", - цитирует Ю. Грудинина Интерфакс-АВН.

Бе-200ЧС - многоцелевой самолет-амфибия, предназначенный для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды. За одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

      

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Бе-200
Бе-200ЧС
Компании
ТАНТК им. Бериева
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