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19.06.2019
Военно-промышленный курьер

Натовские учения в Польше начались с лесных пожаров

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Источник изображения: vpk-news.ru

Польские СМИ сообщают о крупном пожаре на военном полигоне близ города Дравско-Поморске, где начались крупнейшие учения НАТО Dragon-2019.

На территории полигона горит лес. По данным Службы спасательной координации в Щецине, лес горит в шести местах. На месте работают три десятка пожарных и спецтехника. По предварительной информации, пострадавших нет.

Польские блогеры предполагают, что множественные очаги возгорания лесного массива могут быть связаны с попаданием боевых снарядов. В настоящее время на полигоне в Дравско-Поморске идут учения Dragon-2019 ("Дракон"). "Говорящее название учений, настоящий огнедышащий дракон", - пишет один из пользователей соцсетей.

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Страны
Польша
Проекты
NATO
Военные учения
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