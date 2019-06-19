Натовские учения в Польше начались с лесных пожаров

Польские СМИ сообщают о крупном пожаре на военном полигоне близ города Дравско-Поморске, где начались крупнейшие учения НАТО Dragon-2019.

На территории полигона горит лес. По данным Службы спасательной координации в Щецине, лес горит в шести местах. На месте работают три десятка пожарных и спецтехника. По предварительной информации, пострадавших нет.

Польские блогеры предполагают, что множественные очаги возгорания лесного массива могут быть связаны с попаданием боевых снарядов. В настоящее время на полигоне в Дравско-Поморске идут учения Dragon-2019 ("Дракон"). "Говорящее название учений, настоящий огнедышащий дракон", - пишет один из пользователей соцсетей.