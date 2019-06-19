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19.06.2019
Российская газета

Испытания гиперзвуковой ракеты США сняли на видео

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появилось видео первых испытаний американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon (ARRW) в воздухе. Массо-габаритный макет ракеты подвесили к бомбардировщику B-52 Stratofortress, поднявшегося в воздух с авиабазы Эдвардс в Калифорнии 12 июня.

Пуска ARRW не производилось. Не имеющий взрывчатки прототип оснащен множеством датчиков, собравших информацию о лобовом сопротивлении и вибрации нового оружия в полете.

- Мы используем предоставленные Конгрессом возможности быстрого прототипирования, чтобы оперативно довести гиперзвуковое оружия до уровня боевой готовности, - рассказал Defence Blog доктор Уилл Ропер, помощник министра ВВС, курирующий разработку новых систем вооружений. Ранее военные эксперты и командование армии США  признали отставание страны от России и Китая в области гиперзвукового оружия.

В 2018 году проект ARRW заключил контракт с Lockheed Martin Missiles and Fire Control на производство и тестирование прототипов AGM-183A. Нынешнее испытание открыло этап летных тестов ракеты.



Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-52
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
ГЗЛА
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