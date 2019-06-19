В ЦАР надеются на скорое прибытие 30 российских военных - глава МИД "Интерфаксу"

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Центральноафриканской Республики (ЦАР) Сильви Байпо-Темон заявила в интервью "Интерфаксу", что рассчитывает на скорейшее прибытие в страну российских военных.

"На сегодняшний день у меня нет дат. Я знаю, что решение принято, и 30 военных должны приехать очень скоро. По крайней мере, я на это надеюсь", - сказала она.

Байпо-Темон отметила, что ЦАР приветствует "эффективное участие российской стороны, потому что миссия ООН должна быть усилена".

"Миссия ООН работает с самого начала кризиса, и пока этот кризис продолжается, миссия будет нуждаться в укреплении за счет других контингентов", - сказала она.