В ЦАР надеются на скорое прибытие 30 российских военных - глава МИД "Интерфаксу"
Новобранцы Центральноафриканских вооруженных сил в образовательном армейском центре в Беренго.
Источник изображения: © AFP 2018 / Florent Vergnes
Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Центральноафриканской Республики (ЦАР) Сильви Байпо-Темон заявила в интервью "Интерфаксу", что рассчитывает на скорейшее прибытие в страну российских военных.
"На сегодняшний день у меня нет дат. Я знаю, что решение принято, и 30 военных должны приехать очень скоро. По крайней мере, я на это надеюсь", - сказала она.
Байпо-Темон отметила, что ЦАР приветствует "эффективное участие российской стороны, потому что миссия ООН должна быть усилена".
"Миссия ООН работает с самого начала кризиса, и пока этот кризис продолжается, миссия будет нуждаться в укреплении за счет других контингентов", - сказала она.
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