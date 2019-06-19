Рособоронэкспорт показал в Уфе средство борьбы с беспилотниками "Ступор" и РЛС "Енот"

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - АО "Рособоронэкспорт" в ходе X Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, начавшейся во вторник в Уфе, представило новинки российского стрелкового оружия, средства обнаружения и борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщает пресс-служба "Рособоронэкспорта".

"Среди экспонатов предприятий, представленных на форуме, особый интерес иностранных заказчиков ожидается к переносному комплексу электромагнитного подавления беспилотных летательных аппаратов "Ступор" и радиолокационной системе обнаружения и сопровождения наземных, надводных и воздушных целей "Енот", - говорится в сообщении.

Кроме того, участники встречи смогут ознакомиться с обнаружителем взрывчатых веществ и опасных химических агентов "Кербер-Т", автоматами Калашникова новейших серий АК-203, АК-12 и АК-15, а также к специальному водометному автомобилю "Шторм", который представлен в виде натурного образца.

Экспозиция "Рособоронэкспорта" на площадке форума объединила продукцию около 20 российских предприятий. На стенде компании в виде моделей представлены вертолет круглосуточного применения Ка-226, а также специальные автомобили "Тигр" и "Тайфун" для оперативного перемещения, в том числе, специальных и антитеррористических подразделений.

"Мы активно сотрудничаем с различными силовыми ведомствами стран-партнеров в области поставок боевого и служебного оружия, средств ближнего боя, в том числе с большим набором нелетальных боеприпасов, средств для обнаружения взрывчатых веществ, систем распознавания лиц и дактилоскопических идентификаторов. В Уфе представим новинки нашего каталога - средства борьбы с беспилотниками", - сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, слова которого приводит пресс-служба.