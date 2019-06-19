Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года
Уже завершено формирование экипажа фрегата
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) после завершения ремонта и модернизации выйдет в море на испытания до конца года. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ТОФ.
Ранее "Маршал Шапошников" относился к классу больших противолодочных кораблей. После завершения технических работ на ООО "Дальзавод" во Владивостоке он будет сочетать возможности носителя высокоточных крылатых ракет "Калибр" и противолодочного корабля.
"Планируется, что первые контрольные выходы в море "Маршал Шапошников" совершит до конца текущего года", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, к настоящему времени завершено формирование экипажа фрегата.
"Подбор личного состава производился в соответствии со штатным расписанием, учитывающим новый, существенно расширенный состав вооружения корабля. На фрегате будут проходить службу только военнослужащие по контракту", - говорится в сообщении.
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он будет сочетать возможности носителя высокоточных крылатых ракет "Калибр"
Серьёзно? Не Уранов?
Полный а-ТАСС...
Серьёзно? Не Уранов?Похоже, будут и "Калибры", и "Ураны".
Похоже, будут и "Калибры", и "Ураны".
Тогда вопрос: "А с чего это похоже?".
Планировали Ураны, заказывали Ураны, ставили Ураны а получились Калибры?
Пока что это похоже на очередной виток Калибробесия. Глядя на название издания ничего в этом удивительного нет. Вполне возможно сработала автозамена при напечатании выражения " высокоторчная крылатая ракета".
Ну посмотрим. А вдруг этот ТАСС знает больше остальных и там реально очистили место 3*4 чтобы приварить морской контейнер с Калибром к палубе или Раструбный контейнер переделали и для запуска Калибров в наклонном положении? (заодно и сами Калибры модернизировали). Ну а вдруг!!! Чем ТАСС не шутит?