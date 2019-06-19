Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года

Уже завершено формирование экипажа фрегата

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) после завершения ремонта и модернизации выйдет в море на испытания до конца года. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ТОФ.

Ранее "Маршал Шапошников" относился к классу больших противолодочных кораблей. После завершения технических работ на ООО "Дальзавод" во Владивостоке он будет сочетать возможности носителя высокоточных крылатых ракет "Калибр" и противолодочного корабля.

"Планируется, что первые контрольные выходы в море "Маршал Шапошников" совершит до конца текущего года", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, к настоящему времени завершено формирование экипажа фрегата.

"Подбор личного состава производился в соответствии со штатным расписанием, учитывающим новый, существенно расширенный состав вооружения корабля. На фрегате будут проходить службу только военнослужащие по контракту", - говорится в сообщении.