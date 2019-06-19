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19.06.2019
ТАСС

Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года

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Маршал Шапошников
Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников".
Источник изображения: Юрий Смитюк/ТАСС

Уже завершено формирование экипажа фрегата

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) после завершения ремонта и модернизации выйдет в море на испытания до конца года. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ТОФ.

Ранее "Маршал Шапошников" относился к классу больших противолодочных кораблей. После завершения технических работ на ООО "Дальзавод" во Владивостоке он будет сочетать возможности носителя высокоточных крылатых ракет "Калибр" и противолодочного корабля.

"Планируется, что первые контрольные выходы в море "Маршал Шапошников" совершит до конца текущего года", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, к настоящему времени завершено формирование экипажа фрегата.

"Подбор личного состава производился в соответствии со штатным расписанием, учитывающим новый, существенно расширенный состав вооружения корабля. На фрегате будут проходить службу только военнослужащие по контракту", - говорится в сообщении.

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Страны
Россия
Компании
Дальзавод
Проекты
Калибр КР
пр. 1155
ТОФ
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4 комментария
№1
19.06.2019 00:30
Цитата, q
он будет сочетать возможности носителя высокоточных крылатых ракет "Калибр"

Серьёзно? Не Уранов?
Полный а-ТАСС...
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№2
19.06.2019 06:58
Цитата, ID: 19334 сообщ. №1
Серьёзно? Не Уранов?
Похоже, будут и "Калибры", и "Ураны".
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№3
19.06.2019 09:47
Цитата, LEO101 сообщ. №2
Похоже, будут и "Калибры", и "Ураны".

Тогда вопрос: "А с чего это похоже?".
Планировали Ураны, заказывали Ураны, ставили Ураны а получились Калибры?

Пока что это похоже на очередной виток Калибробесия. Глядя на название издания ничего в этом удивительного нет. Вполне возможно сработала автозамена при напечатании выражения " высокоторчная  крылатая ракета".

Ну посмотрим. А вдруг этот ТАСС знает больше остальных и там реально очистили место 3*4 чтобы приварить морской контейнер с Калибром к палубе или Раструбный контейнер переделали и для запуска Калибров в наклонном положении? (заодно и сами Калибры модернизировали). Ну а вдруг!!! Чем ТАСС не шутит?
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№4
19.06.2019 10:28
Цитата, ID: 19334 сообщ. №3
очистили место 3*4 чтобы приварить морской контейнер с Калибром к палубе или Раструбный контейнер переделали и для запуска Калибров в наклонном положении?
Если убрать одну АК-100 то можно и вместить. Вопрос стали ли делать?
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