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19.06.2019
ЦАМТО

"Вертолеты России" представили на Paris Air Show 2019 Ансат с новой системой спутниковой связи

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Легкий многоцелевой вертолет Ансат. Архивное фото
Легкий многоцелевой вертолет Ансат. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 18 июня. Холдинг "Вертолеты России" (входит в ГК Ростех) в ходе 53-го Международного аэрокосмического салона Paris Air Show 2019 представил легкий многоцелевой вертолет Ансат, оснащенный новой системой спутниковой связи Mku30.

"Холдинг активно развивает внедрение современных систем спутниковой связи на вертолетах. Мы заключили соглашение о сотрудничестве с компанией "МОСТ" о совместном продвижении этого вида продукции. Система спутниковой связи Ku-диапазона создана для Ансата и интегрирована в его бортовое оборудование. Она обеспечивает прием и передачу данных на скоростях до 2 Мбит/с, вне зависимости от местонахождения вертолета. Планируем предлагать эту систему в качестве опции для всех вертолетов гражданской линейки холдинга", – рассказал генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Система спутниковой связи Mku30 позволяет организовывать на борту вертолета одноточечные или многоточечные видеоконференции, бесперебойную передачу произвольных объемов данных и видеоизображений высокого качества в режиме реального времени.

На авиасалоне Paris Air Show 2019, который проходит в столице Франции с 17 по 23 июня, холдинг "Вертолеты России" представляет сразу два вертолета Ансат – в медицинской и VIP версиях.

Легкий многоцелевой вертолет Ансат, обладающий самой большой кабиной в своем классе, активно эксплуатируется в санитарной авиации России. Он оснащен двумя двигателями, обладает компактными габаритами и не требует большой площадки для приземления. Ансат может применяться для пассажирских и VIP-перевозок, доставки грузов, мониторинга окружающей среды. Успешно завершены его высокогорные испытания, подтвердившие возможность работы Ансата в горной местности на высотах до 3500 м. Вертолет может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -45 до +50 град. С. Его существенным преимуществом является возможность безангарного хранения и низкая стоимость эксплуатации.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Франция
Продукция
Ансат
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