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19.06.2019
Интерфакс-АВН

Подавляющее большинство россиян считают, что вооруженные силы РФ способны отразить любую внешнюю агрессию - опрос

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: https://tehnowar.ru/

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - По мнению большинства сограждан, армия РФ в состоянии защитить Россию в случае реальной военной угрозы со стороны других стран, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, такого мнения придерживаются 88% россиян, противоположную точку зрения имеют 8% респондентов.

По данным опроса, почти каждый второй россиянин (49%) считает, что России нужны вооруженные силы, сформированные частично на контрактной основе и частично по призыву.

В "Левада-центре" отмечают, что 31% участников опроса убеждены, что российская армия должна быть укомплектована полностью на контрактной основе, 17% респондентов считают, что должна быть полностью призывная система, как в советские времена.

По данным социологов, почти две трети россиян (60%) убеждены, что каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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