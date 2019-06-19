В Дамаске не желают столкновений с армией Турции - глава МИД Сирии

Пекин. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Столкновений между сирийскими и турецкими военными произойти не должно, заявил во вторник в Пекине глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"Мы не желаем войны между нашей армией и турецкой. И это наша принципиальная позиция", - так Муаллем прокомментировал на совместной пресс-конференции с китайским коллегой Ван И недавние высказывания президента Турции Реджепа Эрдогана.

В пятницу Эрдоган заявил, что Анкара не оставит без ответа провокации сил сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб.

"Продолжение обстрелов и бомбежек зоны деэскалации с применением запрещенных фосфорных боеприпасов, а также бочковых бомб неприемлемо. Анкара не будет сидеть, сложа руки, и учтет призывы местного населения", - сказал он.

При этом турецкий лидер пригрозил армии сирийского президента ответными действиями.