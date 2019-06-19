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19.06.2019
Интерфакс-АВН

Котлован на месте строительства комплекса зданий Национального космического центра должен быть готов к концу года - документ

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: https://twitter.com/roscosmos

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Котлован комплекса зданий Национального космического центра на западе столицы начнут рыть 1 октября, а закончат 31 декабря, следует из договора на выполнение строительно-монтажных работ подготовительного этапа строительства комплекса.

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении "Интерфакса", заказчиком работ является АО "Мосинжпроект", подрядчиком стала организация "МИП-Строй № 1".

До конца года на месте строительства комплекса зданий будет вырублено почти 8 тысяч деревьев, вывезено около 9 тысяч кубометров мусора, вырыт и оборудован котлован площадью почти 243 тысячи квадратных метров.

Стоимость первого этапа оценивается почти в 700 млн рублей, из них 500 млн пойдут непосредственно на работы по созданию котлована.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 20 февраля с Посланием Федеральному Собранию, поручил "Роскосмосу" совместно с правительством Москвы сформировать Национальный космический центр. По словам президента, такой центр должен объединить основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.

Небоскрёб Национального космического центра планируется построить на западе Москвы в районе улицы Мясищева в Филях. Оно, согласно проектам, будет похоже на ракету. Национальный космический центр будет занимать 9,9 га, к нему будет прилегать территория Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после оглашения послания заявил журналистам, что создание Национального космического центра на базе Центра имени Хруничева займет 3,5 года. "В одном месте будут собраны 20 тысяч конструкторов и инженеров "Роскосмоса". Я думаю, что через 3,5 года, по нашим расчетам, это будет сделано", - сказал он.

22 февраля он сообщил, что в рамках Национального космического центра планируется создать: головной офис госкорпорации "Роскосмос", офисы предприятий отрасли, ситуационный центр. Он сообщил также, что в новом здании появится "зеркало" Центра управления полётами, который находится в Королёве, куда также будет поступать вся информация, что и в ЦУП.

Рогозин отметил, что космический центр будет построен за счет средств города Москвы: "На средства Москвы будет построен Национальный космический центр. Это вклад Москвы. "Роскосмос" не тратит ничего на создание Национального космического центра", - сказал глава госкорпорации.

Он сообщил, что "Роскосмос" будет вкладывать средства в обустройство предприятий, сбор всех необходимых производственных циклов и этапов на территории около 50 га в создаваемом на базе Центра имени Хруничева кластере.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
ЭМЗ Мясищева
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
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