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19.06.2019
Интерфакс-АВН

Российские огнеметчики учатся стрелять из "Солнцепёка" на полигоне в Северной Осетии

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Огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепёк" и около 900 военнослужащих принимают участия в учении, которое проходит на полигоне Тарское в Северной Осетии, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"Всего в учебных мероприятиях задействовано около 900 военнослужащих и около 300 единиц военной техники, в том числе системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепёк", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в рамках специального учения полка РХБЗ 58 общевойсковой армии огнеметчики выполнили стрельбы термобарическим зарядом повышенной мощности из систем "Солнцепёк". "Огнемётчики провели пуски 220-мм неуправляемых реактивных снарядов термобарического действия по целям, находящимся на максимальном удалении от 3 до 5 км", - говорится в сообщении.

ТОС-1А "Солнцепек" разработан в 2001 году на шасси танка Т-72.

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Россия
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Солнцепёк
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