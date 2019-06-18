Sina (Китай): американский и российский военные корабли едва не столкнулись. Были ли получены секретные данные американских подлодок?

Утром 6 июня в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение военных кораблей России и США. После этого американская сторона обвинила Россию в проведении "небезопасного и непрофессионального маневра", который якобы позволил получить секретные данные американских подлодок. На первый взгляд недовольство США беспочвенно, но так ли это на самом деле? Автор статьи делится собственным видением ситуации.

Всем известно, что противолодочная оборона чрезвычайно важна в условиях ведения современного боя, потому что невидимые глазу дизель-электрические и ударные атомные подлодки несут на себе 533-милиметровые торпеды и противокорабельные ракеты, запускаемые из-под воды. Они незаметно подкрадываются к надводным кораблям противника, наносят удар и отправляют их на морское дно. Поэтому для флотов всех крупных стран необычайную важность представляет тактическая подготовка и снабжение оборудованием для борьбы с подводными лодками.

Для этих целей в 80-х годах прошлого века СССР построил эсминец противолодочного типа проекта 1155. По тоннажу он даже превзошел ракетные эсминцы типа "Современный", чего раньше во всемирной истории флота никогда не было.

Параметры данного военного корабля следующие: длина - 163,5 м, ширина - 19,3 м, осадка - 7,79 м, стандартное водоизмещение - 6930 т, полное водоизмещение - 7570 т. Двигатель состоит из четырех газовых турбин, составленных попарно, два винта, мощность до 120 тысяч лошадиных сил, максимальная скорость хода 30 узлов.

Первым кораблем этого проекта стал "Удалой", заложенный в 1977 году, а последний был спущен на воду в 1994 году. Всего кораблей проекта 1155 было 13, сейчас в строю находятся 9 из них и представляют основные силы Северного и Тихоокеанского флотов ВМФ России по борьбе с подводными лодками.

По правде говоря, эти старые корабли уже не играют столь значительной роли в современной российской системе ведения боя. Если не возникнет ничего из ряда вон выходящего, все они обречены закончить свою службу в рядах российского флота, не совершив ничего выдающегося. Однако все изменилось после инцидента, который чуть не стал причиной столкновения кораблей. Внимание всего мира сосредоточилось именно на этих кораблях.

6 июня примерно в 6:35 в Восточно-Китайском море корабль Тихоокеанского флота ВМФ России встретился с американским крейсером авианосной ударной группы Седьмого флота. Корабли шли параллельными курсами, пока американский крейсер "Чанселорсвилль" (Chancellorsville) внезапно не пересек траекторию движения российского корабля, в результате чего "Адмирал Виноградов" был вынужден в срочном порядке сменить направление. Корабли сблизились на опасное расстояние, которое достигло всего 15 метров.

После этого американская сторона обвинила Россию в проведении "небезопасного и непрофессионального маневра".

Зачем же американский корабль внезапно пересек курс следования российского, и позже было заявлено о непрофессионализме? На первый взгляд все это кажется простой ошибкой, однако позже выяснилось кое-что интересное.

Российский эсминец встретился с крейсером авианосной ударной группы Седьмого флота США, а такие корабли обычно сопровождаются одной или двумя ударными атомными подводными лодками. Стоит отметить, что "Адмирал Виноградов" - это большой противолодочный корабль, а значит у него на борту должно находиться оборудование для обнаружения подводных объектов, которое запросто может узнать о присутствии неподалеку американских подлодок.

Известно, что сигнал, издаваемый атомными подлодками так же уникален, как отпечатки пальцев, если он попадет в базу данных противника, обнаружить среди остального шума его будет легко, как и определить его точное местоположение на море.

Именно поэтому во времена холодной войны и после ее завершения США пытались создать сеть сонаров на дне океана, чтобы перехватывать и распознавать сигналы, посылаемые российскими подлодками. Так как эсминец "Адмирал Виноградов" в основном отвечает за противолодочную оборону, то следование параллельным курсом с американской группой кораблей может объясняться "выполнением его прямых обязанностей". Вероятно, корабль пытался перехватить данные об американских подлодках при помощи сонаров, приборов подводного обнаружения и подслушивающих устройств.

Увидев, что российский корабль ведет себя нетипичным для него образом, американские моряки поняли, что он выполняет важную миссию. Если русским удастся поймать сигнал их атомной подлодки, будет нанесен удар по репутации лучшего в мире флота.

Поэтому ракетный крейсер "Чанселорсвилль", находившийся с краю группы кораблей, предпринял опасный маневр и сумел помешать российскому противолодочному кораблю довести дело до конца, защитив свою подлодку. Однако к негодованию и обиде американцев, им до сих пор неизвестно, как много информации успели получить русские и смог ли отчаянный шаг американского крейсера помешать их работе. Должно быть, командующий Седьмым флотом очень тяжело пережил этот инцидент.