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18.06.2019
ЦАМТО

Промсвязьбанк проведет на форуме "Армия-2019" круглый стол с участием крупнейших предприятий ОПК

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Промсвязьбанк
Промсвязьбанк.
Источник изображения: Ирина Бужор / Коммерсантъ

ЦАМТО, 17 июня. Промсвязьбанк, официальный банк МВТФ "Армия-2019", в рамках деловой программы проведет 26 июня закрытый круглый стол для предприятий ОПК.

Как сообщает пресс-служба Промсвязьбанка, в мероприятии примут участие главы ведущих отечественных оборонно-промышленных предприятий и руководители ключевых отраслевых направлений банка.

Участники круглого стола обсудят вопросы взаимодействия опорного банка и предприятий сектора, создания новых финансовых продуктов для предприятий ОПК и работающих с ГОЗ компаний. Отдельная тема встречи – повышение устойчивости и эффективности сектора в контексте объявленного курса на диверсификацию производства, обсуждение сотрудничества по новым инвестпроектам.

За прошедшие полтора года Промсвязьбанк существенно увеличил свое присутствие в сегменте банковского обслуживания ОПК: ПСБ стал опорным банком для ОПК в начале 2018 года, а к середине 2019 года сопровождает уже 40% контрактов в рамках ГОЗ, портфель кредитов оборонным предприятиям Промсвязьбанка превышает 200 млрд. руб.

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Кредитование
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