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18.06.2019
Интерфакс-АВН

У Москвы и Тегерана есть разногласия, но переговоры по ядерной сделке надо продолжать - Шаманов

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Владимир Шаманов
Владимир Шаманов.
Источник изображения: Владимир ШамановФото с сайта Госдумы РФ

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов считает, что переговорный процесс с Тегераном по вопросу о сохранении Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) не исчерпан, хотя у РФ и Ирана есть разногласия по этому вопросу.

"Иранцев можно понять, но лично считаю, что переговорный процесс не исчерпан, учитывая, что ряд западных стран заинтересованы в сохранении этой сделки, надо стараться дипломатическими методами прийти к какому-то пониманию", - сказал Шаманов в понедельник "Интерфаксу".

"Российская сторона экономически заинтересована (в сохранении ядерной сделки, - ИФ): мы же в Бушере строим атомную станцию", - добавил глава комитета.

"Но, насколько я знаю, между нами и иранцами по ряду позиций имеются разногласия. Конечно, их надо устранять", - сказал парламентарий.

По его словам, "ситуация непростая, и она требует комплексного подхода и решения".

Ранее в понедельник в эфире государственного телевидения пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащеного урана 27 июня.

По его словам, Иран также намерен наращивать темпы обогащения урана. В частности, Камалванди отметил, что с указанного срока Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД на уровне 300 кг.

Ранее иранские СМИ сообщали, что в первом после 8 мая докладе МАГАТЭ говорилось, что Иран остается в рамках ограничений, и инспекторы международного агентства по-прежнему имеют доступ к иранским ядерным объектам.

Согласно докладу, по состоянию на 26 мая запасы тяжелой воды в Иране составляли 125 тонн против 124 тонн в феврале при разрешенных 130 тоннах. На 20 мая у Ирана было 174 кг низкообогащенного урана против 163 кг в феврале при разрешенных 300 кг.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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