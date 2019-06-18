Бой на сверхзвуке: полеты Су-27 и Су-30 на малых высотах сняли на видео

Военные летчики краснодарского смешанного авиационного полка на истребителях Су-27СМ3 и Су-30М2 приступили к полетам над горно-лесистой местностью Кавказа. Эти полеты попали на видео, которое представил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

В ходе учебных полетов отрабатывались элементы сложного пилотажа, управление боевым самолетом на высоте до ста метров. Летчики также продемонстрировали приемы воздушного боя на сверхзвуковых скоростях. Причем роль неприятеля выполнил один из истребителей краснодарского смешанного авиационного полка. Экипажи отработали методы сопровождения и принуждения воздушного судна условного нарушителя к посадке.

Су-27 и Су-30 - многоцелевые российские истребители. Предназначены для уничтожения воздушных целей в любое время суток и при любой погоде.

Светлана Цыганкова