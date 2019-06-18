Техзадание на беспилотник "Скат" согласуют с Минобороны до конца года

ЦАМТО, 18 июня. Тактико-техническое задание на тяжелый ударный беспилотник "Скат" планируется утвердить в Минобороны до конца года, заявил в интервью "РИА Новости" генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.

"Мы видим рынок для этого беспилотника. Ниша, в которой он будет находиться, сейчас не закрыта в России. Мы надеемся в этом году завершить согласование ТТЗ на него с нашим заказчиком. После этого мы будем переходить к опытно-конструкторским работам", – сказал "РИА Новости" И.Тарасенко.

Как напоминает агентство, макет боевого беспилотного летательного аппарата "Скат" РСК "МиГ" впервые представила на авиасалоне МАКС-2007. По данным корпорации, "Скат" предназначен для нанесения ударов как по заранее разведанным стационарным целям, в первую очередь средствам ПВО в условиях сильного противодействия зенитных средств противника, так и по мобильным наземным и морским целям. Боевые задачи "Скат" может выполнять как автономно, так и совместно с пилотируемыми летательными аппаратами.

Боевой беспилотный летательный аппарат "Скат" выполнен в форме "летающее крыло". Технические характеристики "Скат" на момент демонстрации макета: общая масса – 10 т, боевая нагрузка – до 2 т, дальность полета до 4 тыс. км, скорость над поверхностью земли – до 800 км/ч, предельная высота полетов – до 12 тыс. м, передает "РИА Новости".