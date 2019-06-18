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18.06.2019
ЦАМТО

Техзадание на беспилотник "Скат" согласуют с Минобороны до конца года

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Макет БПЛА "Скат"
Макет БПЛА "Скат".
Источник изображения: Фото: Wikipedia

ЦАМТО, 18 июня. Тактико-техническое задание на тяжелый ударный беспилотник "Скат" планируется утвердить в Минобороны до конца года, заявил в интервью "РИА Новости" генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.

"Мы видим рынок для этого беспилотника. Ниша, в которой он будет находиться, сейчас не закрыта в России. Мы надеемся в этом году завершить согласование ТТЗ на него с нашим заказчиком. После этого мы будем переходить к опытно-конструкторским работам", – сказал "РИА Новости" И.Тарасенко.

Как напоминает агентство, макет боевого беспилотного летательного аппарата "Скат" РСК "МиГ" впервые представила на авиасалоне МАКС-2007. По данным корпорации, "Скат" предназначен для нанесения ударов как по заранее разведанным стационарным целям, в первую очередь средствам ПВО в условиях сильного противодействия зенитных средств противника, так и по мобильным наземным и морским целям. Боевые задачи "Скат" может выполнять как автономно, так и совместно с пилотируемыми летательными аппаратами.

Боевой беспилотный летательный аппарат "Скат" выполнен в форме "летающее крыло". Технические характеристики "Скат" на момент демонстрации макета: общая масса – 10 т, боевая нагрузка – до 2 т, дальность полета до 4 тыс. км, скорость над поверхностью земли – до 800 км/ч, предельная высота полетов – до 12 тыс. м, передает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Скат БЛА
Компании
МиГ РСК
Проекты
БПЛА
МАКС-20XX
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2 комментария
№1
18.06.2019 08:54
Как то вдруг... Как и план закупок на 70 Су-57... Неспроста это всё.
0
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№2
18.06.2019 09:08
Ну вот..., а говорили - тема ушла к "сухим".
Цитата
общая масса – 10 т
Вдвое легче "Охотника".
+1
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