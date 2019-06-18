ВУЗы ВКС представят свои наработки на МВТФ "Армия-2019"

IV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День второй.

ЦАМТО, 17 июня. В рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020" будет показана выставочная экспозиция Воздушно-космических сил, которая включает 48 экспонатов и 5 информационных стендов-баннеров.

Свои наработки представят вузы Воздушно-космических сил, центральные научно-исследовательские институты Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны, а также научные роты ВКС.

Помимо этого, в организации и проведении "круглых столов" примут участие академии ВКС из Воронежа, Санкт-Петербурга и Твери, Краснодарское училище летчиков и Ярославское училище противовоздушной обороны.

"Военно-научным комитетом Воздушно-космических сил совместно с заинтересованными организациями проведена работа по подготовке учебно-материальной базы и материалов научно-деловой программы Форума, в том числе организовано взаимодействие с представителями военного образования государств-членов ОДКБ" – заявил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.