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18.06.2019
ЦАМТО

В Зеленодольске состоялась церемония спуска на воду пограничного сторожевого корабля проекта 22100 "Анадырь"

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Сторожевой корабль 1-го ранга "Анадырь"
Спущенный на воду на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" строящийся для Пограничной службы ФСБ России пограничный сторожевой корабль 1-го ранга "Анадырь" (заводской номер 113) проекта 22100 (шифр "Океан"). Зеленодольск, 14.06.2019.
Источник изображения: АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького"

ЦАМТО, 17 июня. На АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" 14 июня состоялась торжественная церемония спуска на воду второго серийного пограничного сторожевого корабля 1-го ранга проекта 22100 "Анадырь".

В мероприятии приняли участие руководитель Департамента береговой охраны Пограничной службы Федеральной службы безопасности России адмирал Геннадий Медведев, заместитель премьер-министра – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов, первый заместитель начальника Управления материально-технического обеспечения 7-й службы генерал-майор Олег Колесник, заместитель руководителя Федеральной службы безопасности России по Республике Татарстан Олег Назаров, начальник 2-го направления Пограничной службы ФСБ России Василий Сурядный, руководитель исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан Дмитрий Сапожников, генеральный директор АО "Холдинговая компания "Ак Барс" Иван Егоров, генеральный директор АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" Ренат Мистахов, генеральный директор АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" Александр Карпов, заместитель главного конструктора проекта 22100 в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" Николай Комаров, начальник 490-ого военного представительства Министерства обороны Российской Федерации капитан 2 ранга Николай Иванов и др.

Пограничный сторожевой корабль (ПСКр) нового поколения проекта "Океан" разработки АО "ЦМКБ "Алмаз" (г.Санкт-Петербург) – первый в новейшей истории России корабль, спроектированный полностью по требованиям морских пограничников (Департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России). Корабль является многофункциональным, обладает высоким боевым потенциалом и способен участвовать в полномасштабных спасательных операциях. По совокупности технических характеристик (скорость – 21 узел, ледовый класс, дальность плавания – до 12 тыс. миль, автономность – 60 суток) "Океан" не имеет аналогов.

Главная задача ПСКр 1-го ранга "Океан" – охрана исключительной экономической зоны Российской Федерации. Также предполагается участие в аварийно-спасательных операциях по поиску и спасению с поверхности воды экипажей и пассажиров терпящих бедствие самолетов, кораблей, катеров и иных плавсредств; оказание помощи по тушению пожаров на судах, буксировке и сопровождению аварийных судов в места укрытия; обеспечение действий подразделений специального назначения ФСБ России по борьбе с терроризмом и пиратством, пресечению контрабанды и незаконной миграции.

Головной корабль проекта 22100 (шифр "Океан") "Полярная звезда" в настоящее время несет службу в Пограничном управлении ФСБ России по Западному арктическому району. Закладка головного корабля состоялась 30 мая 2012 года. Торжественная церемония поднятия флага на корабле прошла в Кронштадте 17 декабря 2016 года. На сегодняшний день на стапелях предприятия ведется строительство двух единиц проекта.

В рамках мероприятия состоялось традиционное разбитие бутылки шампанского о борт корабля и награждение лучших работников завода, внесших значительный вклад в развитие судостроительного производства.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
ЗДЗ Горького
Минoбороны РФ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
22100 Океан
Арктика
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