Свыше 100 самолетов и вертолетов будут задействованы в учениях в Южном военном округе

Также будут выполнены практические пуски зенитными ракетными комплексами С-300

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Более 100 самолетов и вертолетов примут участие в учениях на юге России с 17 по 21 июня. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Южного военного округа.

"В розыгрыше тактических эпизодов при выполнении практических действий в ходе командно-штабного учения (КШУ) с 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) будет задействовано более 100 самолетов и вертолетов", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно плану маневров, авиация должна быть выведена из-под удара с аэродромов базирования. Самолеты отразят ракетные удары условного противника, после чего нанесут ответно-встречный авиационный удар.

Также во время учений части ПВО ЮВО выполнят практические пуски зенитными ракетными комплексами С-300.

"В КШУ примут участие соединения и части ПВО с проведением практических ракетных пусков зенитно-ракетными комплексами С-300 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1" на полигоне Ашулук в Астраханской области", - указывается в сообщении.

КШУ пройдет более чем на 10 аэродромах ЮВО. Управляемые и неуправляемые ракетные и бомбовые удары будут наноситься на пяти авиационных полигонах.

В пресс-службе уточнили, что "руководство учением оценит боевую готовность дежурных сил смешанных авиационных дивизий объединения ВВС и ПВО, дислоцированных в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму".