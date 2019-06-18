Войти
18.06.2019
ТАСС

Свыше 100 самолетов и вертолетов будут задействованы в учениях в Южном военном округе

646
0
0
Источник изображения: © Алексей Ерешко/ТАСС

Также будут выполнены практические пуски зенитными ракетными комплексами С-300

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Более 100 самолетов и вертолетов примут участие в учениях на юге России с 17 по 21 июня. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Южного военного округа.

"В розыгрыше тактических эпизодов при выполнении практических действий в ходе командно-штабного учения (КШУ) с 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) будет задействовано более 100 самолетов и вертолетов", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно плану маневров, авиация должна быть выведена из-под удара с аэродромов базирования. Самолеты отразят ракетные удары условного противника, после чего нанесут ответно-встречный авиационный удар.

Также во время учений части ПВО ЮВО выполнят практические пуски зенитными ракетными комплексами С-300.

"В КШУ примут участие соединения и части ПВО с проведением практических ракетных пусков зенитно-ракетными комплексами С-300 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1" на полигоне Ашулук в Астраханской области", - указывается в сообщении.

КШУ пройдет более чем на 10 аэродромах ЮВО. Управляемые и неуправляемые ракетные и бомбовые удары будут наноситься на пяти авиационных полигонах.

В пресс-службе уточнили, что "руководство учением оценит боевую готовность дежурных сил смешанных авиационных дивизий объединения ВВС и ПВО, дислоцированных в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
22.06.2018
Оборона Севастополя. Какие войска стянули в Крым за последние четыре года
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
20.01.2017
Зачем армии России ракетный "зонтик" "Триумфа"
15.12.2016
Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
12.10.2016
Системы противоракетной обороны в мире
29.12.2012
На южных рубежах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.06 21:41
  • 49
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 18.06 21:32
  • 2
В США отказали России в мировом господстве
  • 18.06 20:57
  • 1
Белый дом заявил о полной победе над Исламским государством в Сирии
  • 18.06 20:26
  • 2
Британский спецназ готовится к новой войне
  • 18.06 20:18
  • 12
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 18.06 19:54
  • 20
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 18.06 19:52
  • 19
МиГ-41 сделают незаметным
  • 18.06 19:16
  • 36
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 18.06 15:31
  • 1
Военные атташе Сирии, Венесуэлы и еще 13 стран участвуют в офицерском бале в Севастополе
  • 18.06 14:25
  • 163
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 18.06 13:36
  • 2
Американцы тестируют гиперзвуковое оружие
  • 18.06 12:28
  • 3
Источник: в России собрали второй образец военного транспортника Ил-112В
  • 18.06 12:19
  • 2
Глава NASA посетил стенд "Роскосмоса" на авиасалоне в Ле Бурже
  • 18.06 11:47
  • 2
"Ми" из будущего: "Ночной суперохотник" успешно испытан в Сирии
  • 18.06 11:41
  • 1
Победителя конкурса инновационных проектов аэрокосмической отрасли назовут в конце августа