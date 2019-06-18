Российский самолёт Бе-200 и вертолёт Ансат поднимутся в небо на авиасалоне в Ле Бурже

В этом году у Рособоронэкспорта не будет своей экспозиции - только шале для переговоров

Париж. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Россия покажет на открывающемся в понедельник авиасалоне в Ле Бурже самолёт-амфибию Бе-200 и многоцелевой вертолёт Ансат, военная продукция будет представлена только моделями.

Международный авиакосмический салон Paris Air Show проводится во Франции каждые два года с 1909 года на территории аэродрома и выставочного комплекса Ле Бурже в пригороде Парижа. Эта выставка - одна из крупнейших в мире, наряду с британской "Фарнборо".

Paris Air Show 2019, 53-й по счёту авиасалон, пройдёт в Ле Бурже с 17 по 23 июня.

Россию на выставке будут представлять крупнейшие компании авиационной и космической промышленности: Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), Роскосмос, Вертолёты России, Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) и другие.

В этом году российские компании покажут на авиасалоне свои гражданские продукты, военная техника будет представлена только в виде моделей на стендах разработчиков. Спецэкспортёр российского вооружения Рособоронэкспорт не стал организовывать собственную экспозицию и ограничился шале для переговоров.

Основным экспонатом ОАК на авиасалоне в Ле Бурже станет самолёт-амфибия Бе-200: он примет участие в лётной программе и будет доступен на статической экспозиции.

В корпорации напомнили, что Бе-200 "может использоваться для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды".

Кроме того, на экспозиции ОАК будет представлен модернизированный вариант тренажёра для подготовки лётных экипажей пассажирских самолётов МС-21-300.

На стенде ОАК можно будет увидеть модели всей линейки самолётов: гражданские SSJ100 и МС-21, лёгкий транспортник Ил-112В, топливозаправщик Ил-78МК-90А, бомбардировщик Су-32 (экспортная версия Су-34), истребители Су-30СМ, Су-35, МиГ-35, корабельный МиГ-29К, истребитель пятого поколения Т-50 (Су-57) и учебно-тренировочные самолёты - Як-130 и Як-152.

Холдинг "Вертолёты России" (входит в Ростех) впервые представит в Европе лёгкие многоцелевые вертолёты Ансат в медицинской и VIP комплектациях, которые будут демонстрироваться как на статике, так и в лётной программе авиасалона.

На стенде Роскосмоса планируется показать макеты ракет-носителей (РН) семейства "Союз" (включая перспективную РН "Союз-5" "Иртыш") и "Ангара".

Помимо этого, на выставке будут представлены космические аппараты "Луна-Глоб" и "Арктика", "Метеор-М", "Бион-М" и "Аист-2Д", "Экспресс-1000", "Глонасс-К" и "Луч-5А".

В марте глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил "Интерфаксу", что для России выставка в Ле Бурже потеряла актуальность. "Конечно, там какое-то присутствие наше будет, но сказать, что мы ставим себе акцент на таком глобальном присутствии на "Ле Бурже" - такого не будет", - сказал тогда Мантуров.

Ранее он заявлял, что "Ле Бурже" и "Фарнборо" "себя изжили, потому что техника, которая у нас сегодня производится, поставляется несколько на другие рынки".