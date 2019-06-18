"Ми" из будущего: "Ночной суперохотник" успешно испытан в Сирии

Закончена проверка новейшего боевого вертолета Ми-28НМ, сообщили в Минобороны. С начала года "Ночной суперохотник", как называют эту машину в армии, был обкатан в условиях горной и пустынной местности в Сирии. По итогам испытаний Ми-28НМ сдал экзамен на профпригодность и может поступать в войска. В мае на совещании по развития ОПК президент Владимир Путин заявил, что к 2028 году в ВКС должно быть поставлено сто таких машин.

Закончена проверка новейшего боевого вертолета Ми-28НМ, сообщили в Минобороны. С начала года "Ночной суперохотник", как называют эту машину в армии, был обкатан в условиях горной и пустынной местности в Сирии. По итогам испытаний Ми-28НМ сдал экзамен на профпригодность и может поступать в войска. В мае на совещании по развития ОПК президент Владимир Путин заявил, что к 2028 году в ВКС должно быть поставлено сто таких машин.

"Ночной суперохотник" — ударный боевой вертолет, способный поражать цели в любых погодных условиях и днем, и ночью. Он конструктивно отличается от своего прототипа Ми-28Н: оснащен уникальной надвтулочной РЛС, новыми двигателями, системой управления, а также современным комплексом противодействия средствам ПВО.

Всегда готовы

Ударные вертолеты играют важную роль в современных войнах, считает бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— Эти машины, как правило, действуют в интересах сухопутных сил и на поле боя от них зависит многое, — рассказал он "Известиям". — Вертолеты предназначены для действий на передовой и в тактическом тылу противника, способны поддерживать десантные действия. Также они помогают огнем мотострелкам, танкистам и разведке. Вооружение таких машин позволяет уничтожать широкий спектр целей: бронетехнику, ДОТы, военные и инфраструктурные объекты, а также вертолеты противника.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Главная новинка Ми-28НМ — это надвтулочная радиолокационная станция Н025Э, которую прежде устанавливали только на экспортные модели. Антенно-приемно-передающая часть РЛС располагается над несущим винтом вертолета. Со стороны она выглядит как шар — это специальный обтекатель из радиопроницаемого материала. Такое расположение радара дает круговой обзор, а также позволяет получать радиолокационное изображение местности, прячась в неровностях рельефа за искусственными и естественными препятствиями при этом оставаясь невидимым для противника. На поле боя РЛС позволяет эффективно действовать из засады, первым нанося неожиданные удары по противнику.

Радар действует в нескольких радиочастотных диапазонах и обрабатывает информацию по многим каналам одновременно. За счет этого улучшена точность измерения координат целей и параметров препятствий, а также увеличено количество одновременно сопровождаемых целей по сравнению с РЛС, установленной на Ми-24Н.

Пилоты в новом вертолете располагаются тандемом, а сама машина имеет двойное управление, что повышает ее выживаемость в боевых условиях: в случае необходимости раненого пилота может тут же заменить его напарник.

"Ночной суперохотник" получил двигатель ВК-2500П-01/ПС, промышленное производство которого было налажено на заводе "Климов". В частности, на нем установлена новая современная электронная система автоматического управления, регулирующая параметры работы двигателя в полете. Новые конструктивные решения гарантируют надежную эксплуатацию в районах не только с умеренным климатом, но и в пустынных местностях с высокой температурой, а также в условиях высокогорья, как, например, в Сирии.

В боевом арсенале Ми-28НМ — противотанковые управляемые ракеты, а также 30 мм автоматическая пушка. Он может использовать дальнобойную ракету "Атака", которая предназначена для поражения бронетехники, живой силы, долговременных огневых точек, объектов ПВО и вертолетов. "Атака" способна пробить броню толщиной почти в метр, спрятанной за динамической защитой. Такие характеристики позволят эффективно бороться с основными танками вероятного противника.

На вертолет может быть установлена лазерная станция подавления, которая обеспечивает защиту "Ночного охотника" от ракет.

В реальном времени

Модернизированная машина сильнее, чем ее предшественники Ми-24 и Ми-28Н, отмечает военный эксперт Виктор Мураховский.

— Совершенствование электронных систем связи на Ми-28НМ позволяет интегрировать его в состав разведывательно-ударных контуров наземных группировок, в том числе с комплексом разведки "Стрелец" — а это уже самый современный уровень, — рассказал "Известиям" Виктор Мураховский. — Электроника позволит летчикам получать целеуказания от передовых авианаводчиков и разведподразделений, что серьезно повысит эффективность взаимодействия с наземными войсками, так как обнаруженные цели можно будет уничтожить практически мгновенно.

Вооруженными силами начата масштабная модернизацию вертолетов. Помимо Ми-28НМ она коснется и серии МИ-35. В этом году стартует программа обновления вертолетов Ми-35М до Ми-35МВ: на них установят новые броню, двигатели и дальнобойную оптику, которая позволит на расстоянии в несколько километров находить цели и уничтожать их в любое время суток и в любую погоду. Вертолеты также получат систему радиоэлектронной борьбы и защиту от переносных зенитных комплексов. Новое оборудование превратит вертолет в современную летающую боевую машину десанта.

Работы по обновлению парка винтокрылых машин начались после изучения опыта использования Ми-35М в Сирии, где они подтвердили свои летные и боевые качества.