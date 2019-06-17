Америка проигрывает? В КНР оценили российское оружие

Китайские СМИ заявили о военном превосходстве России над США

Россия обогнала США в сфере гиперзвукового оружия, заставив весь мир сомневаться в военном превосходстве американской военной машины, пишут китайские СМИ. В КНР отметили, что Пентагон начал разработки гиперзвуковых ракет еще в конце прошлого века, "задолго до русских", но лавров на этом поприще не снискал. Китайские журналисты уверены, что догнать Россию американским военным "будет крайне сложно".

Весь мир сомневается в военном превосходстве США из-за российского прорыва в сфере гиперзвукового оружия. Об этом пишет китайское издание Sohu.

"Хотя Вашингтон начал разрабатывать гиперзвуковые ракеты задолго до России, еще в конце XX века, особых успехов американцы не добились", - отмечается в статье.

Сейчас Россия обогнала США и готова поставить гиперзвуковое оружие в Вооруженные силы, заявляют китайские журналисты. Американские военные собираются показать результаты своих разработок лишь к 2023 году.

Sohu называет наиболее яркими примерами российского превосходства боевой блок для стратегических ракетных комплексов "Авангард", способный "пробить любой щит противовоздушной обороны", а также сверхбыстрые и маневренные ракеты "Циркон".

"Москва поставила Вашингтон в неудобное положение - ему в спешке приходится догонять конкурента", - резюмируется в статье. При этом останавливаться на достигнутом Россия явно не собирается, добавляют журналисты из КНР.

Неделю назад обозреватель американского журнала The Hill Дов Закхейм заявил, что главную угрозу национальной безопасности США представляет новейшее оружие России и Китая, а не международный терроризм или ядерные программы Ирана и КНДР.

По его словам, в армиях Москвы и Пекина реализуются крупные программы модернизации. Россия уже испытала в бою практически все свои новейшие системы, а Китай добивается больших успехов в области машинного обучения, искусственного интеллекта и космических операций.

Закхейм также отметил, что Россия и КНР стремительно продвигаются в создании гиперзвукового оружия, о чем свидетельствует летательный аппарат Xingkong-2, испытанный Пекином летом прошлого года.

"Русские опережают Китай и Соединенные Штаты в разработке наступательных гиперзвуковых систем", - отметил Закхейм.

20 февраля 2019 года президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию сообщил о новейшей гиперзвуковой ракете "Циркон".

"Вот потихонечку будем рассказывать, чего у нас там в загашнике. Так вот, еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете "Циркон", - заявил российский глава.

Путин отметил, что скорость "Циркона" - 9 чисел Маха, она способна поражать цели на расстоянии более тысячи километров. Вооружать этими ракетами будут атомные субмарины и корабли надводного флота. Как сообщает НСН, Россия готовится к производству модернизированных фрегатов проекта 22350М, на которые можно будет устанавливать "Цирконы".

Президент добавил, что началось серийное производство гиперзвукового комплекса "Авангард" и шахтного комплекса пятого поколения "Сармат". Путин подчеркнул, что новейший лазерный комплекс "Пересвет" и гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" доказали свою эффективность, а межконтинентальная крылатая ядерная ракета неограниченной дальности "Буревестник" и глубоководный беспилотный аппарат "Посейдон" успешно проходят испытания.

За год до этого Путин в ходе ежегодного обращения к Федсобранию представил разработки новейших российских вооружений. Презентация вызвала фурор в обществе, СМИ и эшелонах власти - как в России, так и в США. Президент РФ рассказал об испытаниях новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" с планирующим крылатым блоком, который может двигаться в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью свыше 20 Махов (около 25000 км/ч).

Во время полета к цели "Авангард" маневрирует, что делает его неуязвимым для систем ПРО и установок противовоздушной обороны, даже глубоко эшелонированной.

5 марта 2019 года посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва стала разрабатывать новые ракеты в ответ на решение Вашингтона выйти из договора по ПРО в 2002 году. По его словам, таким образом российские власти искали ответ на решение администрации Буша-младшего, которая пыталась дестабилизировать российско-американские отношения.

Антонов уточнил, что речь идет о ракетах "Кинжал", "Пересвет", "Авангард", "Посейдон", "Сармат". В марте прошлого года председатель Стратегического командования Вооруженных сил США (STRATCOM) генерал Джон Хайтен заявил, что Америка не имеет защиты от российского и китайского гиперзвукового оружия.

Иван Апулеев