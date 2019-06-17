Америка проигрывает? В КНР оценили российское оружие
Китайские СМИ заявили о военном превосходстве России над США
Россия обогнала США в сфере гиперзвукового оружия, заставив весь мир сомневаться в военном превосходстве американской военной машины, пишут китайские СМИ. В КНР отметили, что Пентагон начал разработки гиперзвуковых ракет еще в конце прошлого века, "задолго до русских", но лавров на этом поприще не снискал. Китайские журналисты уверены, что догнать Россию американским военным "будет крайне сложно".
Весь мир сомневается в военном превосходстве США из-за российского прорыва в сфере гиперзвукового оружия. Об этом пишет китайское издание Sohu.
Сейчас Россия обогнала США и готова поставить гиперзвуковое оружие в Вооруженные силы, заявляют китайские журналисты. Американские военные собираются показать результаты своих разработок лишь к 2023 году.
Sohu называет наиболее яркими примерами российского превосходства боевой блок для стратегических ракетных комплексов "Авангард", способный "пробить любой щит противовоздушной обороны", а также сверхбыстрые и маневренные ракеты "Циркон".
Неделю назад обозреватель американского журнала The Hill Дов Закхейм заявил, что главную угрозу национальной безопасности США представляет новейшее оружие России и Китая, а не международный терроризм или ядерные программы Ирана и КНДР.
По его словам, в армиях Москвы и Пекина реализуются крупные программы модернизации. Россия уже испытала в бою практически все свои новейшие системы, а Китай добивается больших успехов в области машинного обучения, искусственного интеллекта и космических операций.
Закхейм также отметил, что Россия и КНР стремительно продвигаются в создании гиперзвукового оружия, о чем свидетельствует летательный аппарат Xingkong-2, испытанный Пекином летом прошлого года.
20 февраля 2019 года президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию сообщил о новейшей гиперзвуковой ракете "Циркон".
"Вот потихонечку будем рассказывать, чего у нас там в загашнике. Так вот, еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете "Циркон", - заявил российский глава.
Путин отметил, что скорость "Циркона" - 9 чисел Маха, она способна поражать цели на расстоянии более тысячи километров. Вооружать этими ракетами будут атомные субмарины и корабли надводного флота. Как сообщает НСН, Россия готовится к производству модернизированных фрегатов проекта 22350М, на которые можно будет устанавливать "Цирконы".
Президент добавил, что началось серийное производство гиперзвукового комплекса "Авангард" и шахтного комплекса пятого поколения "Сармат". Путин подчеркнул, что новейший лазерный комплекс "Пересвет" и гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" доказали свою эффективность, а межконтинентальная крылатая ядерная ракета неограниченной дальности "Буревестник" и глубоководный беспилотный аппарат "Посейдон" успешно проходят испытания.
За год до этого Путин в ходе ежегодного обращения к Федсобранию представил разработки новейших российских вооружений. Презентация вызвала фурор в обществе, СМИ и эшелонах власти - как в России, так и в США. Президент РФ рассказал об испытаниях новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" с планирующим крылатым блоком, который может двигаться в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью свыше 20 Махов (около 25000 км/ч).
5 марта 2019 года посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва стала разрабатывать новые ракеты в ответ на решение Вашингтона выйти из договора по ПРО в 2002 году. По его словам, таким образом российские власти искали ответ на решение администрации Буша-младшего, которая пыталась дестабилизировать российско-американские отношения.
Антонов уточнил, что речь идет о ракетах "Кинжал", "Пересвет", "Авангард", "Посейдон", "Сармат". В марте прошлого года председатель Стратегического командования Вооруженных сил США (STRATCOM) генерал Джон Хайтен заявил, что Америка не имеет защиты от российского и китайского гиперзвукового оружия.
Иван Апулеев
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