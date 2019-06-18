Кто проиграет? В США сравнили Су-57 и F-15

National Interest сравнил шансы истребителя F-15C ВВС США против Су-57

Истребителям ВВС США F-15C Eagle требуется серьезная модернизация, чтобы на равных противостоять российским Су-57, утверждают американские СМИ. Российская "сушка" превосходит многие мировые истребители по вооружению и маневренности, но теоретически на F-15 могут начать устанавливать модули Legion, предназначенные для обнаружения самолетов с технологией "стелс".

Один из наиболее массовых самолетов Военно-воздушных сил США, истребитель F-15C Eagle, не сможет на равных бороться с российскими Су-57. Об этом сообщает американское издание The National Interest.

"Су-57, особенно с новыми двигателями второй ступени, превосходят любой истребитель четвертого поколения по комбинации скорости, маневренности, незаметности и возможностям радиоэлектронной борьбы. Однако у ВВС США есть план - как победить стелс-самолет противника", - говорится в статье.

При этом отмечается, что F-15C Eagle составляют половину всех истребителей американских ВВС - поскольку компания Lockheed Martin (LM) не поставила в войска нужного количества более новых самолетов F-22 Raptor.

Истребители F-15 значительно уступают Су-57, самолетам пятого поколения. Однако новый модуль Legion, который уже находится в разработке у LM, позволит американским пилотам обнаруживать "русские стелсы".

В этом случае F-15 смогут нанести удар первыми - но если Су-57 выдержат этот залп, то американским "орлам" придется туго, говорится в статье. Столкнувшись с "чрезвычайно маневренными" российскими истребителями, выживание самолета ВВС США будет зависеть только от выучки и выдержки пилотов. Издание отмечает, что Пентагон планирует заменить F-15C Eagle и F-22 Raptor в 2030-х годах, поскольку "Россия и Китай все шире применяют истребители пятого поколения".

Стоит отметить, что созданный компанией McDonnell Douglas истребитель F-15 поступил на вооружение ВВС США еще в 1976 году и останется "рабочей лошадкой" по меньшей мере до 2025 года. Самолеты F-15 применялись США на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и во время бомбардировок Югославии. При этом их ни разу не сбивала авиация противника - единственная зафиксированная потеря F-15 от огня другого самолета произошла в Японии, причем из-за "дружественного огня" со стороны другого F-15 в ходе учебного боя.

Российский самолет Су-57 первые полеты совершил в 2010-х годах. В мае президент России Владимир Путин заявил в Сочи на совещании по вопросам оборонно-промышленного комплекса, что к 2028 году как минимум три авиаполка, укомплектованные Су-57, будут сформированы в Воздушно-космических силах РФ.

"Промышленность фактически на 20% снизила стоимость летательных аппаратов и вооружений - теперь будет возможность закупить гораздо больше боевых машин этого класса. За тот же период времени без увеличения стоимости 76 таких самолетов", - подчеркнул российский лидер.

Су-57 - первый российский истребитель пятого поколения, его разработка велась Объединенным конструкторским бюро им. Сухого. Как сообщает НСН, точные тактико-технические характеристики самолета не раскрываются, однако известно, что он вооружен автоматической пушкой калибра 30 мм, может нести ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также авиабомбы. Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших дистанциях от места базирования, разрушения командных центров.

Кроме того, на Су-57 можно установить гиперзвуковой комплекс "Кинжал", не имеющий аналогов в мире. С зимы 2018 года истребители Су-57 проходили испытания в боевых условиях в Сирии.

8 июня вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что подписание контракта на поставку ВКС России 76 истребителей пятого поколения Су-57 может состояться на форуме "Армия-2019" в конце месяца.

"Мы ожидаем его [подписания контракта], возможно даже на "Армии-2019", - заявил вице-премьер

на Петербургском международном экономическом форуме, передает ФАН.

Ранее журнал National Interest сравнил российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35 - самый дорогой американский истребитель.

В статье говорится, что аналитики не смогли однозначно отдать предпочтение ни российскому, ни американскому самолету, поскольку эти боевые машины выполняют разные задачи. Аналитики отмечают, что натовский F-35 оснащен более совершенными системами маскировки, но российский Су-57 превосходит американский истребитель по маневренности, скорости и дальности.

Иван Апулеев