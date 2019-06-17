Болтон утверждает, что Мадуро в мае заключил с РФ оборонный контракт на $209 млн
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро. 4 октября 2017.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Куденко
Вашингтон. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон в воскресенье раскритиковал президента Венесуэлы Николаса Мадуро за то, что тот якобы заключил оборонный контракт с Россией суммой $209 млн.
"Мадуро совершенно неэффективно распорядился ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро заплатил России $209 млн за оборонный контракт, чтобы купить ее дальнейшую поддержку", - утверждает он в своей записи в твиттере.
"Венесуэльцы хотят настоящего демократического руководства, а не репрессий", - добавил Болтон.
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3 комментария
№1
штурм
17.06.2019 15:57
Цитата, q
"Венесуэльцы хотят настоящего демократического руководства, а не репрессий".
Венесуэлле не нужен сценарий Ливии и других государств, где демократия насаждалась бомбардировками НАТО во главе с США.
+1
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№2
ID: 19471
17.06.2019 19:38
Ну а вообще, что в этом плохого, кроме того что это не амерское вооружение!)
+1
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