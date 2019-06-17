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17.06.2019
Интерфакс-АВН

Болтон утверждает, что Мадуро в мае заключил с РФ оборонный контракт на $209 млн

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Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро. 4 октября 2017
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро. 4 октября 2017.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Куденко

Вашингтон. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон в воскресенье раскритиковал президента Венесуэлы Николаса Мадуро за то, что тот якобы заключил оборонный контракт с Россией суммой $209 млн.

"Мадуро совершенно неэффективно распорядился ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро заплатил России $209 млн за оборонный контракт, чтобы купить ее дальнейшую поддержку", - утверждает он в своей записи в твиттере.

"Венесуэльцы хотят настоящего демократического руководства, а не репрессий", - добавил Болтон.

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Страны
Венесуэла
Россия
США
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3 комментария
№1
17.06.2019 15:57
Цитата, q
"Венесуэльцы хотят настоящего демократического руководства, а не репрессий".

Венесуэлле не нужен сценарий Ливии и других государств, где демократия насаждалась бомбардировками НАТО во главе с США.
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№2
17.06.2019 19:38
Ну а вообще, что в этом плохого, кроме того что это не амерское вооружение!)
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№3
17.06.2019 20:41
Цитата, ID: 19471 сообщ. №2
Ну а вообще, что в этом плохого, кроме того что это не амерское вооружение!)

Ну не знаю... Тот факт что мы его оплатим из своего кармана можно воспринимать и как "хорошо" и как "плохо". Кому как нравится 8-)
-1
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