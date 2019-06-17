Помпео вновь заявил о причастности Ирана к атакам на танкеры, но доказательств не привел

Вашингтон. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео вновь заявил в воскресенье, что Иран совершил нападение на два танкера в Оманском проливе с целью перекрыть транзит, но не привел доказательств своей позиции.

"Там произошла недвусмысленная ситуация. Это были атаки Ирана на коммерческое судоходство, на свободу судоходства, с однозначным намерением лишить прохода через пролив", - заявил он в интервью каналу Fox News.

"Мы полностью уверены в том, кто стоит за этой атакой, а также за многими другими атаками в мире", - добавил он.

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон располагает свидетельствами причастности Ирана, но он не стал уточнять, какие именно эти доказательства.

Кроме того, Помпео сказал, что Вашингтон гарантирует возможность транзита через пролив, назвав это международным вызовом.

"Мы планируем гарантировать свободу судоходства через пролив... Соединенные Штаты собираются гарантировать все необходимые дипломатические и другие меры, чтобы этого достичь", - заявил он.

Также госсекретарь напомнил о всех мерах, которые принял Вашингтон для сдерживания Тегерана с тех пор, как президент США Дональд Трамп возглавил страну.