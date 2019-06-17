Войти
17.06.2019
ТАСС

Роскосмос опубликовал мотивационный ролик в день 56-летия первого полета женщины на орбиту

515
0
-1
Валентина Терешкова
Валентина Терешкова (слева) после приземления, 1963 год.
Источник изображения: © ТАСС

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация ждет более активного участия девушек в новом наборе в отряд космонавтов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Роскосмос разместил в воскресенье на своей странице в Instagram видео с призывом сделать впервые что-то важное, в том числе подать заявку в отряд космонавтов. Ролик был размещен в день 56-летия первого полета женщины на орбиту, который совершила Валентина Терешкова.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

56 лет назад Валентина Терешкова стала первой женщиной Планеты, которая осуществила космический полет. Сотни, тысячи, миллионы… возможно ли подсчитать, скольких девушек она вдохновила сделать самые тяжелые, первые шаги к их заветным целям? В видео звучит голос Валентины Владимировны – фразы из переговоров во время ее легендарного полета и разных интервью. Пусть эти слова помогут сделать впервые что-то важное для вас: преодолеть страхи, стать сильнее, лучше или даже подать заявление для нового отбора в отряд космонавтов. Кто знает, может быть это видео сейчас смотрит первая женщина, которая осуществит полет к Луне... #роскосмос #roscosmos #roscosmosofficial #Терешкова #СделайЭтоВпервые #СтаньКосмонавтом

Публикация от Роскосмос // Roscosmos (@roscosmosofficial)


"Пусть эти слова помогут сделать впервые что-то важное для вас: преодолеть страхи, стать сильнее, лучше или даже подать заявление для нового отбора в отряд космонавтов", - говорится в подписи к видео.

В Роскосмосе также предположили, что это видео может смотреть "первая женщина, которая осуществит полет к Луне".

Ролик сопровождается записями переговоров Терешковой с Землей во время ее полета и фразы из ее интервью. "Полет - всегда довольно тяжелое испытание. Не каждый выдерживает. Боялась, страшно было - да ты вообще об этом не думаешь", - сказала за кадром Терешкова.

Завершается видео кадрами с космонавтом-испытателем Анной Кикиной, которая сейчас является единственной девушкой в российском отряде космонавтов. Оно сопровождается словами Терешковой, сказанными ею в одном из интервью (эти слова были сказаны не про Кикину, но прекрасно подошли для видеоролика): "Она находится в хорошей форме, и я желаю ей скорей полететь, совершить космический полет".

3 июня в России стартовал новый набор в отряд космонавтов. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра "Прогресс" в Самаре отметил, что госкорпорация ждет более активного участия девушек.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
09.01.2019
Утвержден план-график создания российской ракеты-носителя сверхтяжёлого класса "Енисей"
03.10.2018
Рогозин подтвердил, что РКК "Энергия" исключила версию повреждения "Союза" из-за брака
29.06.2018
Роскосмос намерен создать в отрасли единого техзаказчика
24.01.2017
Уже не «извозчик». как Россия теряет позиции в космосе
26.10.2015
Заказчиков иностранной техники для Восточного заподозрили в "откатах"
06.06.2014
Ракету "Ангара-1.2 ПП" впервые запустят 25 июня
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.06 23:22
  • 11
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 17.06 23:07
  • 15
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 17.06 22:11
  • 4
Страсти в украинском военном руководстве
  • 17.06 20:41
  • 3
Болтон утверждает, что Мадуро в мае заключил с РФ оборонный контракт на $209 млн
  • 17.06 20:36
  • 10
На первых серийных Су-57 полностью обновлённого вооружения не будет
  • 17.06 20:35
  • 1
Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
  • 17.06 20:23
  • 105
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 17.06 19:47
  • 7
Разработчик назвал сроки испытаний нового поколения бронеавтомобилей "Тигр"
  • 17.06 19:33
  • 101
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 17.06 19:25
  • 29
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 17.06 19:00
  • 48
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 17.06 18:58
  • 3
Правительство одобрило проект о регулировании госслужбы казачества
  • 17.06 18:15
  • 20
Нужны ли России новые авианосцы
  • 17.06 17:43
  • 9
Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
  • 17.06 17:23
  • 4
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты