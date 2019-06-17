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17.06.2019
Военное обозрение

Маджумдер из NI решил сравнить Су-57 и F-15C Eagle

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Американские СМИ продолжают делать публикации, связанные с российским истребителем 5-го поколения Су-57. Одним из журналов, где тема Су-57 проходит систематически, является The National Interest.

Источник изображения: topwar.ru

Казалось бы, обозреватели этого издания уже сравнили Су-57 со всеми самолётами, хоть сколько-нибудь относящимися к аналогам. Но этого показалось мало, а потому решили сравнить то, что сравнивать несколько странно. Речь идёт о материале в NI, посвящённом сопоставлению характеристика Су-57 и F-15C Eagle.

Американское издание отмечает, что F-15, которые составляют до половины всего парка ВВС США, на данный момент не способны противостоять новейшим российским истребителям. В статье небезызвестного обозревателя NI Дэйва Маджумдера заявлено, что F-15C предстаёт не в лучшем свете в сравнении с российскими сверхманевренными истребителями.

При этом есть и объяснение, почему в журнале решили сравнить Су-57 с F-15C. Дело в том, что в США продвигается программа по модернизации F-15C. В ходе её реализации эти истребители смогут получить в качестве нового оснащения модуль по обнаружению самолётов, обладающих стелс-технологией. Речь идёт о модуле Legion от компании Lockheed Martin. Отмечается, что с таким модулем F-15 "смог бы обнаруживать российский самолёт и нанести удар первым".

Однако не совсем понятно, причём тут модуль по обнаружению "стелса", если российские производители на данный момент и не говорят о том, что на Су-57 реализована технология повышенной скрытности (стелс).

Из статьи Маджумдера:

Почтенный Boeing F-15C Eagle долгое время считался величайшим в мире самолётом превосходства в воздухе: 104 успешных операции с нулевыми потерями. Однако стареющий самолет, вероятно, подходит к концу своей эксплуатационной жизни.

Тем временем, в комментариях к статье в американском СМИ заявили, что F-15X – "одна из лучших модернизаций самолёта", которая всё же позволит противостоять российским и китайским истребителям.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-15
ПАК ФА
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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