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17.06.2019
Lenta.ru

В США рассказали о превосходстве российского Су-57 над американским F-15C

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Источник изображения: Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Американские F-15C Eagle, которые составляют половину всех истребителей, стоящих на вооружении Военно-воздушных сил США, не смогут противостоять российским истребителям пятого поколения Су-57 без серьезной модернизации. Об этом пишет американское издание The National Interest.

Как отмечается в статье, в настоящее время Су-57 превосходит многие мировые истребители и по маневренности, и по вооружению. При этом F-15C, чтобы иметь возможность противостоять российскому самолету, понадобится серьезная модернизация и оснащение новым вооружением.

В частности, пишет The National Interest, теоретически американский истребитель может получить модуль Legion, который уже разрабатывается компанией Lockheed Martin. Благодаря ему F-15C смог бы обнаружить самолеты, созданные с использованием стелс-технологий, в том числе и Су-57, и нанести удар.

"Однако Су-57 выживут после первоначального залпа, и F-15C будут в невыгодном положении по сравнению с необычайно маневренными российскими истребителями", — уточняет издание. В таком случае выживание американского истребителя будет полностью зависеть от профессионализма пилотов.

В марте сообщалось, что российский истребитель пятого поколения Су-57 уступает американскому F-35 Lightning II в малозаметности, но превосходит его в дальности полета, скорости и маневренности.

Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения. Машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, может нести ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", а также различные бомбы.

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Страны
Россия
США
Продукция
F-15
F-35
ПАК ФА
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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