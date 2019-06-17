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17.06.2019
Интерфакс-АВН

Трамп опроверг утверждение газеты об активизации кибератак США против России - сообщение в Твиттере

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Вашингтон. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп сообщил, что утверждение газеты New York Times об активизации кибератак США против России не соответствует действительности.

"Это виртуальный акт предательства некогда великой газеты, отчаянно нуждающейся в истории, в любой истории, даже если она плоха для нашей страны", - написал Трамп в своем микроблоге в Твиттере.

Комментируя публикацию, Трамп также написал, что изложенная в ней информация "является неправдой".

"Они (прим. - СМИ) сделают, или скажут, что угодно, даже без малейшей мысли о последствиях. Это настоящие трусы и, без сомнения, враги народа", - добавил Трамп.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных нынешних и бывших представителей администрации США, сообщила об активизации попыток США по внедрению вредоносных программ в российские компьютерные сети, связанные с электрообеспечением страны.

По данным газеты, за последние три месяца эти лица дали ряд интервью, в которых рассказали о подобных акциях США в отношении российских энергосетей.

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Трамп Дональд
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