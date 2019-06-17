Выдавить Россию: США идут в Прибалтику

В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в Прибалтике

В американский конгресс внесен законопроект, предполагающий размещение дополнительного вооружения в балтийских странах для подавления "российской агрессии". Автор документа считает, что Москва при помощи запугивания пытается ослабить Североатлантический альянс. Поэтому, говорится в проекте, нужно, чтобы Вашингтон оценил возможность увеличения военной помощи странам-союзникам.

В конгресс США внесен законопроект, утверждающий, что Соединенным Штатам необходимо выработать стратегию по "сдерживанию агрессии со стороны России" в Балтийском регионе, передает RT.

В проекте говорится, что американское Министерство обороны должно изучить возможность размещения в Прибалтике подвижных зенитно-ракетных комплексов дальнего действия. Автором проекта является член палаты представителей от Республиканской партии Майкл Конэуэй из штата Техас.

"США должны возглавить многосторонние усилия по выработке стратегии, направленной на укрепление сотрудничества с Литвой, Латвией, Эстонией, союзниками по НАТО и другими региональными партнёрами с целью сдерживания агрессии со стороны Российской Федерации в Балтийском регионе", - считает Конэуэй.

Он отметил, что для этой цели возможно создание коопераций для достижения улучшений оперативной совместимости. Это, по мнению автора законопроекта, позволит повысить национальную безопасность балтийских стран.

В документе, представленном Конгрессу на рассмотрение, утверждается, что Россия использует давление, запугивание, а также открытую агрессию с целью ослабления НАТО и воссоздания сферы своего влияния в Европе. Исходя из этого, отмечает автор документа, критически важно для трансатлантической безопасности сдерживать "российскую агрессию".

По мнению конгрессмена, Москва не соблюдает договоры, законы, права на свободу судоходства, территориальную целостность и суверенные границы. Конэуэй считает, что Россия оккупировала территории Грузии и Украины. Кроме того, РФ, по мнению автора законопроекта, наращивает военную мощь в Западном военном округе и Калининграде, чем "угрожают миру и стабильности на континенте".

Наиболее уязвимыми перед якобы агрессивной Россией являются Эстония, Латвия и Литва, указывает Конэуэй.

Отметим, что президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не угрожает другим странам. Он утверждал, что Россия не представляет угрозы США. Москва хочет установить "полноценные, равноправные, дружеские отношения" с Вашингтоном. "Россия никому не угрожает, а все наши действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, а значит, оборонительный характер", - говорил ранее президент России.

Тем не менее в документе говорится, что американские власти должны подумать над тем, чтобы предоставить Прибалтике системы противовоздушной обороны (ПВО).

Если законопроект будет одобрен, тогда министру обороны США нужно будет в течение не более года оценить военные потребности балтийских стран. Эта процедура должна будет пройти при консультации с представителями Литвы, Латвии, Эстонии и других государств НАТО, отмечает RT.

Далее будут разработаны меры по увеличению ротационного присутствия и готовности американских или натовских войск. Кроме того, планируется улучшить военную инфраструктуру и логистику.

Россия, в свою очередь, неоднократно выражала обеспокоенность в связи с размещением войск и техники. Как утверждает официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва может принять ответные меры для обеспечения своей безопасности.

"Оставляем за собой право на реагирование, в том числе принимая должные контрмеры в интересах надёжного обеспечения безопасности нашей страны", - отмечала ранее Захарова.

Этот документ прокомментировал RT заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что усиление американской военной помощи странам Прибалтики "выгодно определенным корпорациям, которые занимаются производством оружия".

"Естественно, для того, чтобы осуществлять такие поставки, им нужны какие-то предпосылки, этими предпосылками являются выдуманные "угрозы" со стороны России", - считает парламентарий.

В то же время зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что реакция России на подобные действия будет зеркальной.

"Наша реакция на подобные действия всегда носит зеркальный и ответный характер. Если те или иные действия со стороны Соединенных Штатов и их союзников будут предприняты, ответные меры последуют незамедлительно", - сказал депутат в комментарии ФАН.

Он также назвал такую политику США контрпродуктивной. Этот законопроектов, по мнению Швыткина, говорит о том, что американские власти проводят политику "двойных стандартов". "То есть [президент США Дональд] Трамп, говоря о налаживании конструктивных отношений с нашей страной, одновременно придерживается воинственной риторики", - выразил мнение Юрий Швыткин, отметив, что США следовало бы "сдерживать самих себя".

Милана Геликова