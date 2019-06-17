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17.06.2019
Интерфакс-АВН

Поспред РФ Ульянов не исключает, что США, обвиняя Россию в ядерных испытаниях, сами готовятся к ним

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Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Заявление США о нарушении Россией моратория на ядерные испытания могло быть сделано в рамках подготовки к собственным испытаниям, считает постпред РФ при международных организациях Михаил Ульянов.

"Зачем США вбросили фэйк о "несоблюдении" Россией моратория на ядерные испытания? Нельзя исключать, что это пропагандистская уловка в порядке подготовки к американским испытаниям", - написал Ульянов в субботу в твиттере.

Он отметил, что США отказались от ратификации ДВЗЯИ и "поддерживают готовность своих полигонов к возобновлению испытаний".

Разведывательное управление Минобороны США в четверг обвинило Россию в проведении тайных ядерных испытаний.

"Власти США, включая разведывательное сообщество, на основе проведенного анализа пришли к выводу, что Россия проводила ядерные испытания, сопровождавшиеся ядерными взрывами крайне небольшой мощности", - говорится в заявлении американских военных, которое цитирует газета The Washington Post.

Как отмечает издание, в заявлении не приводятся детали испытаний, которые, как предполагают в Вашингтоне, были проведены Россией. Также не приводится и не публикуются материалы, которые могли подтвердить выводы военной разведки США.

В мае глава ведомства Роберт Эшли допустил, что Россия не придерживается "моратория на ядерные испытания в той форме, которая подразумевала бы полный запрет на такие испытания".

Выступая в Институте Хадсона, Эшли тогда заявил, что "Россия, вероятно, не соблюдает установленный мораторий в части, касающейся стандарта "нулевой мощности" - ядерных зарядов малой мощности.

Однако позднее он под давлением со стороны журналистов, требовавших доказательств, был вынужден изменить формулировку, пояснив, что Россия располагает "потенциалом" для таких испытаний, который также есть у Китая и США.

Газета со своей стороны отмечает, что для нового заявления по этой теме выбраны более жесткие формулировки, чем в предыдущем случае. Кроме того, издание указывает на то, что оно было сделано после встречи замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в Праге.

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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
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