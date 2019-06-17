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17.06.2019
Интерфакс-АВН

Десантники из России, Белоруссии и Сербии приступили к боевым стрельбам на совместных учениях

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Российские военнослужащие
Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство. архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - На российско-белорусско-сербском учении "Славянское братство - 2019" начались практические занятия, сообщили в субботу "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны РФ.

"Десантники из России, Сербии и Белоруссии приступили к первым практическим занятиям на военном полигоне "Пескове" в рамках первого подготовительного этапа международного тактического учения "Славянское братство-2019", где выполнили первые боевые стрельбы", - сообщили в департаменте.

По его данным, десантники провели стрельбы из автоматов АКС-74 и АК-74М, пулеметов РПК и гранатометов РПГ-7В и РПГ-26 "Аглень".

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