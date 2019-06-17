Десантники из России, Белоруссии и Сербии приступили к боевым стрельбам на совместных учениях

Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство. архивное фото.

Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - На российско-белорусско-сербском учении "Славянское братство - 2019" начались практические занятия, сообщили в субботу "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны РФ.

"Десантники из России, Сербии и Белоруссии приступили к первым практическим занятиям на военном полигоне "Пескове" в рамках первого подготовительного этапа международного тактического учения "Славянское братство-2019", где выполнили первые боевые стрельбы", - сообщили в департаменте.

По его данным, десантники провели стрельбы из автоматов АКС-74 и АК-74М, пулеметов РПК и гранатометов РПГ-7В и РПГ-26 "Аглень".