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17.06.2019
ТАСС

Силы и средства Балтийского флота следят за учениями НАТО Baltops-2019

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Малый ракетный корабль проекта 22800 "Мытищи"
Церемония подъёма Военно-морского флага Российской Федерации и ввода в строй Балтийского флота ВМФ России головного малого ракетного корабля проекта 22800 "Мытищи" (бывший "Ураган") постройки АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла". Балтийск, 17.12.2018.
Источник изображения: Министерство обороны России

По данным Национального центра управления обороной РФ, участники маневров отрабатывают эпизоды, связанные с радиоподавлением систем радиолокации и радионавигации

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Силы и средства Балтийского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за совместными учениями Объединенных военно-морских сил (ОВМС) НАТО Baltops-2019. Об этом сообщили в субботу журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

"Для выявления угроз навигационной безопасности гражданским судам, связанных с применением кораблями НАТО средств радиоэлектронной борьбы, задействованными подразделениями Балтийского флота осуществляется контроль радиоэлектронной обстановки в районе учений", - отмечается в сообщении.

По данным НЦУО, в южной части Балтийского моря участники маневров ОВМС Североатлантического альянса отрабатывают практические эпизоды, связанные с радиоподавлением систем радиолокации и радионавигации.

В учениях Baltops-2019 принимают участие корабли и авиационная техника 16 стран НАТО (Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Турция, Франция, Эстония), а также государств - партнеров альянса - Финляндии и Швеции.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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