Силы и средства Балтийского флота следят за учениями НАТО Baltops-2019

Церемония подъёма Военно-морского флага Российской Федерации и ввода в строй Балтийского флота ВМФ России головного малого ракетного корабля проекта 22800 "Мытищи" (бывший "Ураган") постройки АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла". Балтийск, 17.12.2018.

По данным Национального центра управления обороной РФ, участники маневров отрабатывают эпизоды, связанные с радиоподавлением систем радиолокации и радионавигации

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Силы и средства Балтийского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за совместными учениями Объединенных военно-морских сил (ОВМС) НАТО Baltops-2019. Об этом сообщили в субботу журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

"Для выявления угроз навигационной безопасности гражданским судам, связанных с применением кораблями НАТО средств радиоэлектронной борьбы, задействованными подразделениями Балтийского флота осуществляется контроль радиоэлектронной обстановки в районе учений", - отмечается в сообщении.

По данным НЦУО, в южной части Балтийского моря участники маневров ОВМС Североатлантического альянса отрабатывают практические эпизоды, связанные с радиоподавлением систем радиолокации и радионавигации.

В учениях Baltops-2019 принимают участие корабли и авиационная техника 16 стран НАТО (Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Турция, Франция, Эстония), а также государств - партнеров альянса - Финляндии и Швеции.