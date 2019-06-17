Американцы тестируют гиперзвуковое оружие

Американская армия готовится к принятию на вооружение новых типов ракет. Вчера, 14 июня, пресс-служба ВВС США сообщила о том, что бомбардировщик B-52 Stratofortress провёл первые лётные тесты гиперзвуковых ракет AGM-183A.

Испытания проходили на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния) и включали в себя сбор данных о том, как ракета ведёт себя в полёте, будучи прикреплённой под крылом бомбардировщика B-52 Stratofortress. В военном командовании указывают, что такое испытания является обязательным для перспективного оружия и позволяет проверить воздушное сопротивление, вибрации, а также устойчивость на креплении.

Прототип гиперзвуковой ракеты X-51A Waverider на бомбардировщике B-52 Stratofortress. Источник изображения: defensenews.com

Гиперзвуковая ракета AGM-183A разрабатывается в рамках программы Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Это уже вторая программа разработки гиперзвукового оружия, которую ВВС США поручили компании Lockheed Martin. В прошлом году военное ведомство подписало с ней контракт на разработку крылатых ракет Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW).

Характеристики AGM-183A пока являются тайной, при этом в американском военном ведомстве указывают, что программы ARRW будет базироваться на новейших достижениях, полученных в ходе разработок Агентства перспективных оборонных проектов (DARPA). В ВВС США рассчитывают, что уже в 2021 году смогут приступить к тестированию полнофункциональных прототипов гиперзвуковых ракет.