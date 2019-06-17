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17.06.2019
Интерфакс-АВН

База с военными США возле Багдада подверглась обстрелу

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Американские солдаты в Багдаде. Архивное фото
Американские солдаты в Багдаде. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Давыдов

Дубай. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Авиабаза "Балад", на которой размещены военные США, в ночь на субботу была обстреляна из минометов, сообщает агентство Associated press (AP).

Всего по базе, расположенной чуть севернее Багдада, выпустили три снаряда. В результате возникло несколько небольших очагов возгорания, однако пострадавших от обстрела нет.

Кто именно совершил нападение, не сообщается.

AP напоминает, что в Ираке на данный момент находятся около 5 тыс. американских военных, которые оказывали помощь в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) и тренировали иракские силы безопасности. Но в то же время, утверждает агентство, в Ираке присутствуют силы ополчения, поддерживаемые Ираном. Некоторые из этих групп желают ухода американцев из Ирака.

Агентство отмечает, что информация об обстреле базы "Балад" поступила на фоне роста напряженности между США и Ираном. Так, в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

8 мая, ровно через год после выхода США из соглашения по ядерной программе Ирана, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части обязательств по нему.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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