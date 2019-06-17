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17.06.2019
ТАСС

Российские и японские корабли провели учения по поиску и спасению на море

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Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев. Архивное фото
Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Россию представляли БПК "Адмирал Пантелеев", спасательное буксирное судно "Алатау" и гидрографический катер БГК-2151

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) и Морских сил самообороны Японии провели в субботу в заливе Петра Великого совместные учения по поиску и спасению на море "Сарекс-2019" (SAREX, Search and Rescue Exercise). Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В ходе международных учений российскую сторону представляли большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев", спасательное буксирное судно (СБ) "Алатау" и гидрографический катер БГК-2151. Морские силы самообороны (МССО) Японии были представлены эскадренным миноносцем "Судзунами". Также к учению привлекались досмотровые команды двух флотов", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, БПК "Адмирал Пантелеев" после выхода из Владивостока и встречи с кораблем МССО Японии возглавил международный поисково-спасательный отряд. Корабли на переходе в район практических действий провели тренировки по организации связи и совершенствовали элементы совместного тактического маневрирования.

При отработке оказания помощи человеку, упавшему за борт, на воду были спущены быстроходные лодки. Они провели поиск "пострадавшего", в роли которого выступал манекен. После обнаружения его передали на японский боевой корабль. Такие же задачи решали и японские спасатели.

В ходе маневров российские и японские моряки учились оказывать помощь аварийному кораблю. Так, осуществлялась высадка спасательных групп на условно поврежденное судно, проводилась разведка очагов возгорания и их локализация. СБ "Алатау" успешно провел тушение пожара и выполнил буксировку "аварийного" судна в порт.

Далее по сценарию учений морские пехотинцы ТОФ и военнослужащие МССО Японии в составе досмотровых групп решали задачи по досмотру захваченного пиратами и частично покинутого экипажем судна. Экипированные для проведения подобных операций мобильные подразделения, по восемь человек от каждой стороны, передвигаясь на малоразмерных быстроходных плавсредствах, обнаружили судно, произвели первичную разведку обстановки и высадились на борт большого гидрографического катера ТОФ. Для деблокирования катера и освобождения заложников понадобилось чуть более 10 минут.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
Япония
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Адмирал Пантелеев
Пётр Великий
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19920 Баклан
Военные учения
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пр.1452
ТОФ
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