Войти
17.06.2019
Военное обозрение

В США заявили, что иранцы пытались сбить их БПЛА до атаки на танкеры

601
0
0

Вашингтону нужно хоть что-то, чтобы "подкрепить" свои обвинения в адрес Ирана в якобы имевшей место атаке КСИР на танкеры в Оманском заливе. Действуя в полном соответствии с директивами политиков, телеканал CNN представил репортаж, где заявлено о якобы попытках иранцев атаковать американский беспилотник.

Источник изображения: topwar.ru

В репортаже говорится о том, что американский БПЛА был атакован с применением иранской ракеты за несколько часов до атаки на танкеры. CNN сообщает, что попытка сбить беспилотник осуществлялась с применением ракеты класса "земля-воздух", которая в конечном итоге не смогла поразить цель и упала в воду.

Ранее в США опубликовали видео, на котором показано, как иранские КСИР на катере приблизились к одному из танкеров и сняли с него "магнитную мину".

Если верить американским заявлениям, то беспилотник США вёл мониторинг вод Оманского залива ещё до того, как произошла атака на танкеры. Но почему именно в этом месте? Причём важно, что американский беспилотник установки магнитных мин не зафиксировал, а вот приближение иранского катера для обезвреживания одной из них заснял, что и представлено в США как "доказательство причастности Ирана к атакам на танкеры".

Накануне в Иране обвинили ЦРУ и Моссад в очередной антииранской провокации, назвал атаку на танкеры – делом рук спецслужб США и Израиля.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Оман
США
Проекты
БПЛА
Похожие новости
10.07.2013
Военно-воздушные силы Исламской Республики Иран
19.02.2013
Рейтинг экспортеров вооружений в страны Ближнего Востока возглавляют США, Россия и Франция
14.02.2013
Рынок бронетехники стран Ближнего Востока в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг.
05.09.2012
Тегеран создал альтернативу комплексам С-300
21.02.2011
«Айдекс-2011»: будут ли подтверждены планы стран Ближнего Востока по закупке вооружений в условиях нестабильности в регионе?
24.08.2010
Если завтра война
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.06 23:22
  • 11
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 17.06 23:07
  • 15
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 17.06 22:11
  • 4
Страсти в украинском военном руководстве
  • 17.06 20:41
  • 3
Болтон утверждает, что Мадуро в мае заключил с РФ оборонный контракт на $209 млн
  • 17.06 20:36
  • 10
На первых серийных Су-57 полностью обновлённого вооружения не будет
  • 17.06 20:35
  • 1
Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
  • 17.06 20:23
  • 105
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 17.06 19:47
  • 7
Разработчик назвал сроки испытаний нового поколения бронеавтомобилей "Тигр"
  • 17.06 19:33
  • 101
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 17.06 19:25
  • 29
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 17.06 19:00
  • 48
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 17.06 18:58
  • 3
Правительство одобрило проект о регулировании госслужбы казачества
  • 17.06 18:15
  • 20
Нужны ли России новые авианосцы
  • 17.06 17:43
  • 9
Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
  • 17.06 17:23
  • 4
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты