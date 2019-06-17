В США заявили, что иранцы пытались сбить их БПЛА до атаки на танкеры

Вашингтону нужно хоть что-то, чтобы "подкрепить" свои обвинения в адрес Ирана в якобы имевшей место атаке КСИР на танкеры в Оманском заливе. Действуя в полном соответствии с директивами политиков, телеканал CNN представил репортаж, где заявлено о якобы попытках иранцев атаковать американский беспилотник.

Источник изображения: topwar.ru

В репортаже говорится о том, что американский БПЛА был атакован с применением иранской ракеты за несколько часов до атаки на танкеры. CNN сообщает, что попытка сбить беспилотник осуществлялась с применением ракеты класса "земля-воздух", которая в конечном итоге не смогла поразить цель и упала в воду.

Ранее в США опубликовали видео, на котором показано, как иранские КСИР на катере приблизились к одному из танкеров и сняли с него "магнитную мину".

Если верить американским заявлениям, то беспилотник США вёл мониторинг вод Оманского залива ещё до того, как произошла атака на танкеры. Но почему именно в этом месте? Причём важно, что американский беспилотник установки магнитных мин не зафиксировал, а вот приближение иранского катера для обезвреживания одной из них заснял, что и представлено в США как "доказательство причастности Ирана к атакам на танкеры".

Накануне в Иране обвинили ЦРУ и Моссад в очередной антииранской провокации, назвал атаку на танкеры – делом рук спецслужб США и Израиля.