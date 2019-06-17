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17.06.2019
Интерфакс-АВН

Российские и японские моряки отработали освобождение заложников на захваченном корабле и спасение на море

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Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев"
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев".
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ВМФ

Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Корабли Тихоокеанского флота РФ в субботу провели совместные учения по поиску и спасению на море "Сарекс-2019" с Морскими силами самообороны Японии, сообщил "Интерфаксу" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"В ходе международного учения "SAREX" (Search and Rescue Exercise (Учение по поиску и спасения - "ИФ")) российскую сторону представлял большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев", спасательное буксирное судно (СБ) "Алатау" и гидрографический катер "БГК-2151". Морские силы самообороны (МССО) Японии были представлены эскадренным миноносцем "Судзунами". Также к учению привлекались досмотровые команды двух флотов", - сообщил Воскресенский.

В рамках учений морские пехотинцы ТОФ и военнослужащие МССО Японии в составе досмотровых групп решали задачи по досмотру захваченного пиратами и частично покинутого экипажем судна. Мобильные подразделения, по 8 человек от каждой стороны, передвигаясь на малоразмерных быстроходных плавсредствах, обнаружили судно, произвели первичную разведку обстановки и высадились на борт большого гидрографического катера ТОФ. Для деблокирования катера и освобождения заложников понадобилось чуть более 10 минут, подчеркнул Воскресенский.

Он отметил, что в ходе учений также отрабатывался ряд элементов, в том числе организация связи, совместное маневрирование, спасение человека.

"В ходе учения российские и японские моряки тренировались оказывать помощь аварийному кораблю. В этом эпизоде осуществлялась высадка аварийно-спасательных групп на условно поврежденное судно, проводилась разведка очагов возгорания и их локализация. СБ "Алатау" успешно провёл тушение пожара и выполнил буксировку "аварийного" судна в порт", - добавил Воскресенский.

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Страны
Россия
Япония
Продукция
Адмирал Пантелеев
Проекты
19920 Баклан
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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