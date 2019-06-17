РФ заключила с Индией контракт на обслуживание "Викрамадитьи" до конца 2020 г - "Севмаш"

Индийские верфи дооборудует российская сторона

Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Москва и Дели заключили контракт на обслуживание авианосца "Викрамадитья", говорится в годовом отчете производственного объединения "Севмаш".

"По линии военно-технического сотрудничества в 2018 году заключен контракт, в соответствии с которым реализуется комплексная система поддержки проекта 11430 по месту его основного базирования. Кроме того, заключен и реализуется контракт на дооборудование цехов вооружения индийских верфей",- говорится в отчете предприятия за прошлый год.

В нем отмечается, в 2018 году были заключены контракты на поставку запасных частей и инструментов для "Викрамадитьи" и необходимых материалов для ремонта корабля на верфи "Cochin Shipyard Ltd".

Согласно документу, контракты предусматривают техническое содействие в эксплуатации оборудования корабля до 2020 года включительно.

"Викрамадитья" является единственным авианосцем в составе индийских ВМС и флагманом флота. Авианосец построен на основе тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Горшков" путём глубокой модернизации. Его перестройку осуществило Северное машиностроительное предприятие в Северодвинске. 16 ноября 2013 года корабль был передан ВМС Индии.