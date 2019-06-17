Newsweek (США): Турция обратилась за помощью в Сирии к России, а не к США или НАТО

Турция в четверг обратилась за помощью к России после того, как группа боевиков начала обстреливать турецкий пост в сирийской провинции Идлиб. Этот шаг был предпринят в тот момент, когда отношения Турции с США и НАТО ухудшаются, а военное сотрудничество Анкары с Россией углубляется, пишет "Ньюсуик".

Турция в четверг обратилась за помощью к России после того, как группа боевиков начала обстреливать турецкий наблюдательный пост в сирийской провинции Идлиб.

Этот шаг был предпринят в тот момент, когда отношения Турции с Соединенными Штатами и с союзниками по Организации Североатлантического договора (НАТО) ухудшаются, а военное сотрудничество Анкары с Россией углубляется.

"С учетом возникшей угрозы жизни для своих военных турецкое командование обратилось к российскому Центру по примирению враждующих сторон и попросило помочь обеспечить безопасность турецких военнослужащих, а также нанести удар по позициям террористов", - подчеркивается в заявлении российского Министерства обороны.

Позиции Турции и России не всегда оценивались одинаково в том, что касается сирийской политики. Однако отношениям между этими двумя странами, судя по всему, помогает спорное решение Турции о приобретении у России зенитно-ракетных комплексов С-400. Соединенные Штаты и союзники Турции по НАТО постоянно говорят о том, что эти комплексы несовместимы с системами вооружений НАТО. Соединенные Штаты грозят остановить продажу Турции истребителей F-35 в ответ на эту сделку, и существует вероятность того, что в отношении Турции могут быть введены санкции за приобретение российского военного оборудования.

"Как только Россия будет готова поставить нам эти комплексы, мы будем готовы их принять", - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Mevlut Cavusoglu) в беседе с журналистами по поводу зенитно-ракетных систем на пресс-конференции в прошлом месяце.

Официальные лица считают, что поставки российских комплексов могут начаться до июля.

"Турция уже приобрела оборонительные системы С-400. Это завершенная сделка. Я надеюсь, что эти системы будут поставлены в нашу страну в следующем месяце", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, подтвердив еще раз позицию своей страны.

Эксперты в области геополитики отмечают, что прошлый год был значимым для отношений Турции с Россией, поскольку продолжающаяся война в Сирии вынуждает обе страны к сотрудничеству. Однако это не обязательно означает, что нынешнее сотрудничество окажется продолжительным.

"Для отношений Турции с Россией всегда были характерны подозрительность и наличие трений. Однако с момента окончания холодной войны эти две страны установили между собой важные экономические отношения, и они поставили перед собой смелую, возможно, даже недостижимую цель - 100 миллиардов долларов в двусторонней торговле", - подчеркивается в докладе за 2018 год, подготовленном геополитической разведывательной платформой Stratfor.

"Тем не менее, даже такого рода экономические планы уравновешиваются несовпадающими прерогативами в стратегической и геополитический областях, - подчеркивается далее в этом докладе. - Недавние события в ходе сирийской гражданской войны привели к образованию странного совпадения интересов и возникновению сотрудничества между Анкарой и Москвой, но было бы преувеличением полагать, что это сотрудничество может превратиться в длительные стратегические отношения".

Кристина Маза (Cristina Maza)