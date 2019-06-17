Пентагон призвал разработать планы действий при ЧП в Оманском заливе

Международное сообщество должно разработать планы действий на случай обострения ситуации в Оманском заливе. Об этом в пятницу, 14 июня, заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.

"Мы всегда разрабатываем планы на случай различных непредвиденных обстоятельств. Я ранее уже подчеркнул необходимость выработки международного консенсуса", — цитирует его ТАСС.

13 июня стало известно, что по нефтяному танкеру Front Altair в Оманском заливе была выпущена торпеда, еще одно судно Kokuka Courageous получило повреждения от взрыва магнитной мины.

Экстренные службы Ирана спасли 44 моряка, находившихся на борту двух танкеров. Их направили в порт Джаск, расположенный на территории Ирана на берегу Оманского залива. Среди них 11 россиян.

США обвинили Иран в нападении на танкеры.

Отношения Тегерана и Вашингтона обострились в мае 2018 года, когда американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из СВПД. Эта сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций.

В ноябре Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают в том числе нефтяной сектор исламской республики.