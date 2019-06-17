Бригады МТО армии РФ вышли на обеспечение батальона боеприпасами за полтора часа
Для решения соответствующей задачи необходимо было оснастить арсеналы, места перегрузки, полевые подразделения МТО средствами механизации, отметил замминистра обороны Дмитрий Булгаков
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Практически все подразделения материально-технического обеспечения российской армии вышли на норматив по снабжению батальона боеприпасами в полевых условиях за полтора часа. Об этом рассказал журналистам замминистра обороны Дмитрий Булгаков в ходе своего визита на площадку празднующего свое 80-летие Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения им. А. В. Хрулева.
"На сегодняшний день одна из задач - сокращение времени, которое необходимо для обеспечения войск. Мы на сегодняшний день практически вышли по всем вооруженным силам на [показатель] - не более чем полтора часа, чтобы загрузить батальон боеприпасами", - сказал он.
Он отметил, что для решения этой задачи необходимо было оснастить арсеналы, места перегрузки, полевые подразделения МТО средствами механизации, чтобы сократить затраты времени и сил военнослужащих.
"Каждое подразделение - бригада материально-технического обеспечения, каждое отделение склада, арсенала обеспечены средствами механизации. Это позволяет [за полтора часа] загрузить любой батальон", - сказал Булгаков.
Булгаков добавил, что концессионные соглашения по строительству ряда производственно-логистических комплексов для нужд Минобороны планируется подписать до конца текущего года.
"Будет производственно-логистический комплекс в Севастополе, Владивостоке, Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге - это к 2025 году мы должны. В этом году мы заканчиваем подготовку распоряжения правительства о строительстве, и само концессионое соглашение, в этом году мы должны их все подписать", - сказал Булгаков.
Ранее он сказал, что министерство обороны России планирует до 2025 года завершить строительство 24 производственно-логистических комплексов для хранения военной техники и материальных средств в военных округах и на Северном флоте.
Логистический центр Минобороны в Архангельской области
Строительство производственно-логистического комплекса для нужд Министерства обороны РФ в Архангельской области началось, сообщил Булгаков.
"Сегодня уже приступили к строительству поизводственно-логистического комплекса в Архангельске, он будет закончен в 2021 году", - сказал он.
Проект производственно-логистического комплекса "Архангельск" предполагает совместное использование оборонным ведомством и гражданскими компаниями. Основная цель проекта - централизация и бесперебойное снабжение северных территорий, в том числе в рамках северного завоза, и объектов Минобороны России.
Как заявил ранее губернатор Архангельской области Игорь Орлов, инвестиции в проект оцениваются в 5-6 млрд рублей.
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