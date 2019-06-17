Бригады МТО армии РФ вышли на обеспечение батальона боеприпасами за полтора часа

Передвижение колонны техники ВС России к месту ведения условного боя во время специального учения по материально-техническому обеспечению, Оренбургская область, 28 августа.

Для решения соответствующей задачи необходимо было оснастить арсеналы, места перегрузки, полевые подразделения МТО средствами механизации, отметил замминистра обороны Дмитрий Булгаков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Практически все подразделения материально-технического обеспечения российской армии вышли на норматив по снабжению батальона боеприпасами в полевых условиях за полтора часа. Об этом рассказал журналистам замминистра обороны Дмитрий Булгаков в ходе своего визита на площадку празднующего свое 80-летие Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения им. А. В. Хрулева.

"На сегодняшний день одна из задач - сокращение времени, которое необходимо для обеспечения войск. Мы на сегодняшний день практически вышли по всем вооруженным силам на [показатель] - не более чем полтора часа, чтобы загрузить батальон боеприпасами", - сказал он.

Он отметил, что для решения этой задачи необходимо было оснастить арсеналы, места перегрузки, полевые подразделения МТО средствами механизации, чтобы сократить затраты времени и сил военнослужащих.

"Каждое подразделение - бригада материально-технического обеспечения, каждое отделение склада, арсенала обеспечены средствами механизации. Это позволяет [за полтора часа] загрузить любой батальон", - сказал Булгаков.

Булгаков добавил, что концессионные соглашения по строительству ряда производственно-логистических комплексов для нужд Минобороны планируется подписать до конца текущего года.

"Будет производственно-логистический комплекс в Севастополе, Владивостоке, Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге - это к 2025 году мы должны. В этом году мы заканчиваем подготовку распоряжения правительства о строительстве, и само концессионое соглашение, в этом году мы должны их все подписать", - сказал Булгаков.

Ранее он сказал, что министерство обороны России планирует до 2025 года завершить строительство 24 производственно-логистических комплексов для хранения военной техники и материальных средств в военных округах и на Северном флоте.

Логистический центр Минобороны в Архангельской области

Строительство производственно-логистического комплекса для нужд Министерства обороны РФ в Архангельской области началось, сообщил Булгаков.

"Сегодня уже приступили к строительству поизводственно-логистического комплекса в Архангельске, он будет закончен в 2021 году", - сказал он.

Проект производственно-логистического комплекса "Архангельск" предполагает совместное использование оборонным ведомством и гражданскими компаниями. Основная цель проекта - централизация и бесперебойное снабжение северных территорий, в том числе в рамках северного завоза, и объектов Минобороны России.

Как заявил ранее губернатор Архангельской области Игорь Орлов, инвестиции в проект оцениваются в 5-6 млрд рублей.