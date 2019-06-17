Дырявый американский Patriot "Триумф" не заменит

Ракеты йеменских повстанцев легко преодолевают американские системы ПВО

Одно из самых богатых государств планеты - Саудовская Аравия собиралась вооружить свои силы ПВО зенитными комплексами большой дальности С-400 "Триумф".

Переговоры о покупке С-400 начались в 2017 году, об этом сообщали как российские, так и арабские источники, без детализации обстоятельств сделки - в том числе сроков поставки и номенклатуры.

Год спустя, в 2018 году, посол Саудовской Аравии в Москве Раид бин Халид Кримли заявил о ходе переговоров по этому вопросу: "Дискуссия продолжается, она еще не закончена". Надо сказать, что вопрос о закупке российских комплексов в Эр-Рияде встал не случайно. По мнению экспертов из КСА, имеющиеся на вооружении этой страны американские ЗРК Patriot в случае военного конфликта с Ираном, которого так боятся саудиты, не смогут защитить их объекты от иранских ракет.

Американские же противоракетные комплексы THAAD, которые Эр-Рияд намеривался закупить, дороже и сложнее С-400, к тому же далеко не так универсальны, как "Триумфы". Однако Вашингтон, рассматривающий саудовский рынок вооружений, как свою вотчину, вцепился в Эр-Рияд мертвой хваткой.

В ход пошло все: и угрозы санкциями, и манипулирование тайными рычагами. И американцы достигли некоторого результата – переговоры по поставкам С-400 "подвисли". А теперь саудитам об этом приходится горько жалеть. Их страна оказалась беззащитной даже перед примитивными ракетами повстанцев из Йемена. Так, 12 июня телеканал Al Arabiya сообщил, что крылатая ракета хуситов поразила зал прилета международного аэропорта Абха в Саудовской Аравии, ранив 26 гражданских людей, из которых восемь человек были госпитализированы. Зал прилета получил повреждения.

Примечательно, что саудовские СМИ, отметив, что "силы безопасности королевства работают над определением типа снаряда, использованного при обстреле", не дожидаясь результатов этого исследования немедленно объявили, что нападение "доказывает, что хуситы получили современное оружие из Ирана".

Однако более чем скромный результат ракетного удара по переполненному людьми помещению (очевидцы, говоря о происшедшем, отмечали "ракета упала на зал"), говорит о том, что это было именно кустарное изделие повстанцев.

Но и с ним ЗРК Patriot (на этом направлении, в провинции Джизан, развернуты комплексы) справиться не сумели. И это не первый случай. Несколько раз они наносили удар по порту Джизана и объектам инфраструктуры, без труда "пробивая" ПВО саудитов.

Можно не сомневаться, что в Эр-Рияде уже не раз пожалели, что "Триумфа" у них нет. Напомним, что Вашингтон, стараясь заставить Анкару отказаться от покупки С-400, предлагал ей в качестве замены системы Patriot (в приобретении которых туркам раньше отказывалось), однако Эрдоган отверг эти попытки "соблазнения". О чем, надо полагать, нисколько не жалеет, глядя на печальный опыт саудитов.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",