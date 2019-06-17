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17.06.2019
Известия.ru

"Роскосмос" заказал ракеты "Союз-2.1б" для запуска двух спутников

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

"Роскосмос" заказал изготовление и поставку двух ракет-носителей "Союз-2.1б" для запуска спутников "Смотр-Р1" и "Метеор-М". Сведения закупок были размещены на портале госзакупок в пятницу, 14 июня.

Отмечается, что на изготовление ракеты для "Смотр-Р1" будет потрачено 1,38 млрд рублей, на "Метеор-М" — 1,44 млрд рублей. Первая ракета будет готова до 25 ноября 2020 года, вторая — до 30 сентября 2021 года.

Также в июне "Роскосмос" впервые заказал производство ракеты-носителя "Ангара-1.2". Аппарат, с помощью которого планируется отправить на орбиту три спутника связи "Гонец-М", должен быть изготовлен к середине октября 2021 года. Начальная цена закупки составляет 2,28 млрд рублей.

"Союз-2.1б" является модификацией ракеты "Союз-2". Она может применяться как самостоятельно, так и с использованием разгонного блока "Фрегат".

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
Гонец-М
Фрегат РБ
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Роскосмос
Проекты
2020-й год
Союз-2 РН
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