"Роскосмос" заказал ракеты "Союз-2.1б" для запуска двух спутников

"Роскосмос" заказал изготовление и поставку двух ракет-носителей "Союз-2.1б" для запуска спутников "Смотр-Р1" и "Метеор-М". Сведения закупок были размещены на портале госзакупок в пятницу, 14 июня.

Отмечается, что на изготовление ракеты для "Смотр-Р1" будет потрачено 1,38 млрд рублей, на "Метеор-М" — 1,44 млрд рублей. Первая ракета будет готова до 25 ноября 2020 года, вторая — до 30 сентября 2021 года.

Также в июне "Роскосмос" впервые заказал производство ракеты-носителя "Ангара-1.2". Аппарат, с помощью которого планируется отправить на орбиту три спутника связи "Гонец-М", должен быть изготовлен к середине октября 2021 года. Начальная цена закупки составляет 2,28 млрд рублей.

"Союз-2.1б" является модификацией ракеты "Союз-2". Она может применяться как самостоятельно, так и с использованием разгонного блока "Фрегат".