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17.06.2019
Интерфакс-АВН

Командные пункты и живую силу "противника" уничтожили лётчики Балтфлота на учениях под Калининградом

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Многоцелевой истребитель Су-30СМ
Многоцелевой истребитель Су-30СМ.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Учебно-боевые задачи отработаны на фоне манёвров НАТО

Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24, многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации отработали выполнение бомбовых ударов по наземным целям на полигоне в восточной части Калининградской области, сообщил Балтийский флот (БФ).

"Лётчики провели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника авиационными бомбами, а также неуправляемыми авиационными ракетами", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Отмечается, что выполнение боевых упражнений "проводилось с учетом опыта борьбы с незаконными вооруженными формированиями в Сирийской Арабской Республике".

Учения плановые, к ним привлекались "порядка десяти экипажей фронтовых бомбардировщиков Су-24 и многоцелевых истребителей СУ-30СМ", информирует штаб флота.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Су-24
Су-30
Проекты
БФ
Военные учения
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