Командные пункты и живую силу "противника" уничтожили лётчики Балтфлота на учениях под Калининградом
Учебно-боевые задачи отработаны на фоне манёвров НАТО
Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24, многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации отработали выполнение бомбовых ударов по наземным целям на полигоне в восточной части Калининградской области, сообщил Балтийский флот (БФ).
"Лётчики провели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника авиационными бомбами, а также неуправляемыми авиационными ракетами", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.
Отмечается, что выполнение боевых упражнений "проводилось с учетом опыта борьбы с незаконными вооруженными формированиями в Сирийской Арабской Республике".
Учения плановые, к ним привлекались "порядка десяти экипажей фронтовых бомбардировщиков Су-24 и многоцелевых истребителей СУ-30СМ", информирует штаб флота.
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