Постпред РФ Ульянов считает утверждения США о ядерных испытаниях в РФ несолидными без доказательств

Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Постпред РФ при международных организациях Михаил Ульянов выразил недоумение в связи с новыми обвинениями Вашингтона в адрес России о проведении ядерных испытаний.

"США вновь заявили о проведении Россией ядерных испытаний. Это обвинение уже было опровергнуто 29.05 Международной Системой Мониторинга. Любопытно: 2 недели назад США говорили "возможно", теперь утверждают безапелляционно. Добыли доказательства? Неплохо было бы их озвучить. А то несолидно", - написал он в своём "Твиттере" в пятницу.

Разведывательное управление Минобороны США накануне обвинило Россию в проведении тайных ядерных испытаний.

"Власти США, включая разведывательное сообщество, на основе проведенного анализа пришли к выводу, что Россия проводила ядерные испытания, сопровождавшиеся ядерными взрывами крайне небольшой мощности", - говорится в заявлении американских военных, которое цитирует газета The Washington Post.

Как отмечает издание, в заявлении не приводятся детали испытаний, которые, как предполагают в Вашингтоне, были проведены Россией. Также не приводится и не публикуются материалы, которые могли подтвердить выводы военной разведки США.

В мае глава ведомства Роберт Эшли допустил, что Россия не придерживается "моратория на ядерные испытания в той форме, которая подразумевала бы полный запрет на такие испытания".

Выступая в Институте Хадсона, Эшли тогда заявил, что "Россия, вероятно, не соблюдает установленный мораторий в части, касающейся стандарта "нулевой мощности" - ядерных зарядов малой мощности.

Однако позднее он под давлением со стороны журналистов, требовавших доказательств, был вынужден изменить формулировку, пояснив, что Россия располагает "потенциалом" для таких испытаний, который также есть у Китая и США.

Газета со своей стороны отмечает, что для нового заявления по этой теме выбраны более жесткие формулировки, чем в предыдущем случае. Кроме того, издание указывает на то, что оно было сделано после встречи замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в Праге.