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17.06.2019
ТАСС

Поставщик оборудования на МКС осенью представит шлюзовый пульт для корабля "Федерация"

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Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Федерация" в РКК "Энергия"
Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Федерация" в РКК "Энергия".
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСC

Макеты уже поставили в РКК "Энергия", рассказал ведущий инженер компании "Элкус" Сергей Романов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. "Электронная компания "Элкус", которая поставляет оборудование на Международную космическую станцию (МКС), планирует осенью этого года представить опытный образец шлюзового пульта для корабля "Федерация". Об этом ТАСС сообщил ведущий инженер компании Сергей Романов.

"Для корабля "Федерация" мы делаем системы индикации, это перспективный корабль, который планируется для Луны. Там будет не один экран, а три одинаковых, объединенные как логически, так и функционально, улучшены эргономические характеристики. Система управления более приближена к человеку, то есть более логичная. Разработка идет уже полным ходом… сейчас есть макеты уже, мы их поставили в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия", должны осенью опытные образцы поставить", - сказал он.

Романов пояснил, что речь идет о приборах, которые устанавливаются в шлюзовой камере для управления ей при выходе в открытый космос.

Корабль "Федерация" разрабатывается в РКК "Энергия". Корабль предназначен для доставки людей и грузов, как на околоземную орбиту, так и в дальний космос. Численность экипажа "Федерации" составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции до года.

Акционерное общество "Электронная компания "Элкус" занимается разработкой и производством специализированной элементной базы, Ethernet-коммутаторов, плат ввода/вывода цифровой, аналоговой информации и дискретных сигналов. Ее продукция используется в военной авиации и космической отрасли.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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