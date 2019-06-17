"Князь Владимир" возобновит ходовые испытания в конце июня

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А (шифр "Борей-А") в конце июня 2019 года выйдет в море на второй этап заводских ходовых испытаний.

"После окончания замера магнитных электрополей у причальной стенки "Севмаша" "Князь Владимир" в конце июня вновь выйдет в море для прохождения второго этапа заводских ходовых испытаний (ЗХИ), который продлится несколько месяцев", – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ, отметив, что не располагает официальным подтверждением предоставленной информации.

Собеседник агентства напомнил, что "Князь Владимир" впервые вышел в море на первый этап ЗХИ в конце ноября 2018 года и в начале января 2019 года вернулся на "Севмаш".

"В ходе испытаний выявились некоторые технические проблемы, которые, однако, не должны повлиять на сдачу корабля флоту в конце 2019 года", – отметил источник и подтвердил, что ракетоносец будет нести службу на Северном флоте.

"Князь Владимир" - головная подлодка усовершенствованного проекта 995А. Субмарина была заложена на "Севмаше" в июле 2012 года, спущена на воду в ноябре 2017 года. Основное вооружение подлодки - 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава".

К настоящему времени на "Севмаше" построены и сданы флоту три стратегические подлодки базового проекта 955 класса "Борей". Головной корабль "Юрий Долгорукий" вошел в состав Северного флота, два серийных – "Александр Невский" и "Владимир Мономах" - в состав Тихоокеанского. Подлодки проектов 955 и 955А разработаны ЦКБ морской техники "Рубин". На "Севмаше" продолжается строительство четырех подлодок проекта 955А ("Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III", "Князь Пожарский").