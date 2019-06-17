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17.06.2019
ЦАМТО

США продолжают оказывать давление на Индию из-за покупки ЗРС С-400

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ЗРК С-400
ЗРК С-400.
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 14 июня. Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских ЗРС С-400.

Как передает "РИА Новости", она пояснила, что это может ограничить возможности Нью-Дели по совместимости с американскими вооружениями.

"В какой-то момент необходимо сделать стратегический выбор относительно партнерства, стратегический выбор относительно того, какие системы вооружений и платформы страна будет внедрять", – заявила Э.Уэллс, выступая в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса.

По ее словам, вопрос о введении санкций против Индии в случае приобретения С-400 "подлежит рассмотрению", и США продолжают "обсуждать, как помочь Индии не покупать С-400".

Как напоминает "РИА Новости", Москва и Нью-Дели заключили контракт на поставку С-400 в ноябре 2018 года. Пять полков ЗРС оценены в 5,43 млрд. долл.

Официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар на минувшей неделе заявил, что соглашение реализуется, несмотря на угрозу санкций со стороны США.

В апреле министр обороны Нирмала Ситхараман сообщила журналистам, что Нью-Дели подробно изложил Вашингтону свою позицию по закупке российских ЗРС и рассчитывает, что США не будут вводить санкции, отмечает агентство.

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
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