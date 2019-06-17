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17.06.2019
ИноСМИ

Ее больше нет: почему вступление Украины в НАТО больше не актуально (Главред, Украина)

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Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии.
Источник изображения: © Sputnik, Денис Асланов | Перейти в фотобанк

Автор размышляет о том, почему попытки Украины вступить в НАТО бесперспективны. Проблема, по его мнению, заключается в том, что вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу потерял актуальность по причине… отсутствия самой этой организации. В связи с этим новым властям страны он рекомендует поменьше кричать об этой инициативе, чтобы не нарваться на неприятности.

Если США будут формировать новый пояс безопасности из прибалтийских стран, Польши и Румынии, то Киеву необходимо найти свое место в таком новом альянсе

Даже если бы нынешние депутаты в каждой статье конституции, - от первой до последней, - сделали бы упоминание о том, что цель Украины - вступление в НАТО, это ни на шаг не приблизило бы нас к альянсу и ни на грамм не усилило бы нашу нынешнюю стратегическую безопасность. Скажу больше - чем больше мы будем кричать про наш путь в НАТО, тем быстрее нарвемся на полномасштабную войну с Россией.

Эфемерность, бесперспективность и бессмысленность конституционного творчества нынешней Верховной рады быстро продемонстрировала команда Зеленского, которая, не успев занять кабинеты, тут же заявила, что вопрос о НАТО - это вопрос всеукраинского референдума, которому будет предшествовать длительное общественное обсуждение проблемы. Другими словами, БПП+НФ с их истошными воплями: "НАТО! НАТО!", послали по известному адресу, а представитель президента в ВР вчера прямо заявил, что вся Конституция будет переписываться и в нем будет предусмотрен двухпалатный парламент, что означает начало реальной децентрализации Украины.

Подход Зеленского к вопросу вступления в НАТО, безусловно, правильный. Проблема, однако, в том, вопрос о вступлении Украины в НАТО вообще уже потерял актуальность по причине… отсутствия самой НАТО.

Точнее, НАТО юридически еще существует, страны-члены еще продолжают платить свои взносы - кто больше, кто меньше, - но де-факто НАТО перестала существовать, так как она не имеет единой цели. А любая организация, у которой нет единой цели, в реальности не существует.

НАТО перестала существовать, после того как Клинтон и Буш мл. проллобировали серьезное расширение альянса, в который вошли прибалтийские страны, Венгрия, Болгария, Польша, Румыния, Словакия, Словения и т.д.

Известно, что любая бюрократическая организация, а НАТО - это типичная бюрократическая контора, работающая сама на себя - стремится к своему постоянному расширению. Но всякое расширение всегда приводит к потере эффективности организации, так как согласовать интересы всех участников становиться все труднее. А на каком -то этапе это становиться уже, в принципе, невозможно. Тогда наступает распад организации, которая умирает под тяжестью неразрешимых противоречий. Так умер СССР, так умрет ЕС. Это же произошло с НАТО. Альянс раздирают противоречия, он не может ясно артикулировать, для чего он существует. Он потерял свою цель после распада СССР и не смог ничего предложить взамен. Идея Клинтона и Буша мл. о том, что НАТО должна нести демократию по всему миру привела лишь к войне с Сербией, вторжению в Афганистан и Ирак. Немцы и французы, поняли, что им с американцами не по пути, воевать со всем миром, где нет демократии, они не захотели. А кое-кто прямо заявлял, что мы не для того создавали НАТО, чтобы сейчас защищать Таллин или Ригу.

В настоящее время НАТО превратилась в какую-то новую Священную Римскую империю. Сегодня это такое же огромное, рыхлое, безыдейное геополитическое образование, которое разрывается противоречиями его членов.

Ну, в самом деле! Франция, Германия и Англия не поддержали США в вопросе Ирана, и США были вынуждены ввести санкции против этих стран. Трамп ввел пошлины против ЕС. Италия вступила в китайский проект "Один пояс, один путь", несмотря на угрозы США этого не делать. Европейские страны не вняли призыву США отказаться от китайской системы G5, которую разворачивает компания "Хуавэй". Германия и Австрия пошли на конфликт с США из-за "Северного потока - 2", и Трамп в ближайшее время введет санкции против этих стран. Нонсенс! Германия, несмотря, на жестокое давление США, не только не увеличила свои взносы в НАТО, но уменьшила их. Меркель недавно заявила, что ЕС столкнулся с двумя вызовами: Россия и… США! ЕС не поддержал США в вопросе КНДР. Турция, член НАТО, стала закупать российские ЗРК С-400!!

Список противоречий, которые разрывают сейчас страны - члены НАТО, можно еще долго продолжать, но уже сейчас всем совершенно понятно, что НАТО стала фантомом, зомби. У нее нет и уже не может быть единой цели. Это организация на бумаге, работающая только на саму бюрократию НАТО, которая судорожно старается найти и придумать угрозы альянсу, чтобы оправдать свое существование.

И самый страшный вопрос, который никто внутри НАТО не решается задать вслух: " А НАТО действительно будет воевать, если на какого -то его члена нападут?" Положительный ответ никто сейчас дать не может.

А вот отрицательный ответ две страны уже дали. Это США и Польша. Эти две страны первыми признали факт распада НАТО в его нынешнем виде, его бесцельности и стали выстраивать стратегическое военное сотрудничество против России между собой, по сути, вне рамок НАТО. Германия все поняла и сделал выводы. Вчерашний визит президента Польши в США это окончательно закрепил. Часть военного контингента США будет перебрасываться из Германии в Польшу.

В общем, на этом можно начинать подводить итоги НАТО. Она уже не жилец и будет распадаться на региональные военные союзы. НАТО была эффективной в том компактном виде, в котором она смогла противостоять СССР с 1949 г. и сокрушила его. Дальнейшее расширение НАТО не привело к повышению безопасности в Европе, а напротив, сделало НАТО рыхлой и неэффективной.

Подводя итоги, можно констатировать, что дискуссия о вступлении Украины в НАТО сейчас не актуальна. Германия, Франция, Италия и др. заблокируют Украину, так как они не поддерживают политику США по отношению к России и находятся уже в огромных противоречиях с самими США.

Дискуссию сейчас необходимо вести не о вступлении Украины в фантом-НАТО, а о способах обеспечения стратегической безопасности Украины в новых геополитических реальностях. Если США будут формировать новый пояс: Прибалтика - Польша - Румыния, то, возможно, мы сможем найти там свое место.

Хотя, наиболее вероятно, что вопрос нашей безопасности будет решатся за нас и без нас, чтобы мы не писали в своей конституции, которая, похоже, еще будет не раз переписываться. Почему? Игра у нас такая! Называется: "Приди к власти и перепиши конституцию под себя".


Андрей Головачев

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